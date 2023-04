Sindaco: C’è spazio nei rifugi e lavoro per i migranti che arrivano qui – ADN

Il sindaco, Cruz Pérez Cuellar, ha ribadito il suo sostegno agli immigrati che raggiungono questi confini, che hanno posti in rifugi e offerte di lavoro situate a Juarez.

Ciudad Juárez, Cheh. – Il sindaco ha osservato che il confine sta attualmente affrontando un’opportunità storica, poiché contiene una grande quantità di opportunità di lavoro che vengono create sia per i residenti di Juarez che per coloro che migrano da altri paesi in questa città cercando di trasferirsi negli Stati Uniti.

Durante la conferenza stampa al Museo di Archeologia e Storia di Chamzal, il sindaco ha osservato che la città offre fondamentalmente due cose alle persone in mobilità, un riparo e un lavoro.

“Non tutte le città offrono ai migranti ciò che offre Ciudad Juárez, ci sono circa 40 rifugi dove possono soggiornare e lavorare. La città ha molto da offrire e non è altro che una questione di convivenza ordinata”, ha detto.

Il sindaco ha indicato che l’amministrazione comunale, in coordinamento con l’iniziativa speciale, si sta impegnando per cercare di aprire le porte agli immigrati, poiché il comune sta cercando di ottenere alcuni documenti affinché gli immigrati possano lavorare.

Dijo que el Gobierno Municipal sigue trabajando en apoyo a los migrantes a través del albergue Kiki Romero, el cual se encuentra en un 50 por ciento de capacidad, ya que las personas no quieren ocuparlo o si ritirano al conocer que posiblemente les abrirán alguna porta de Stato unito.

“Il rifugio è ancora aperto e funziona allo stesso modo, funziona molto bene, è uno dei migliori del paese”, ha detto.

Il sindaco ha ritenuto che gli immigrati non siano un peso per il comune, poiché arrivano contributi federali e donazioni governative, poiché le risorse alimentari per il rifugio di Kiki Romero sono fornite dalla federazione.