Singalan prese la classica e conquistò l’Italia

Un tocco finale per il Genoa B2 con una lotta tra uomini Due coppie fantastiche In questa stagione abbiamo: Cingoto-Galan e Coello-Tapia. Questo classico del 2024 è un classico Niente di giocato è più come prima. Lo status e il glamour sono dati per scontati.

Chingoto e Callan sono usciti al 20×10 con l’obiettivo di controllare il ritmo dello scontro.. Così ci sono riusciti Primo break nella prima partita e aumentare il beneficio. Coello e Tapia non sono stati veloci come al solitoOppure Cingotto e Galen ne approfittano ancora per fare break al servizio nel quinto game. Punteggio 4-1, la reazione di N1 non è arrivata e Jorge Martinez Hanno scavato a fondo nella ferita e hanno vinto il set 6-1, battendo nuovamente gli altri.

Le prime fasi del secondo set avrebbero la reazione attesa di Coelho e Tapia Completamente neutralizzato da Chingoto e Kalan con una freccia rivolta verso l’alto. Questi hanno segnato un punto Sono andati 3-0 in tre partite consecutive. Coelho e Tapia non sono riusciti a ribaltare la situazione con alcuna strategia o approccio e il livello dei loro rivali non ha fatto altro che aumentare. Non dando scelta a N1, Cincoto e Galen hanno giocato le due partite successive l’uno contro l’altro per suggellare una grande partita. Vittoria per 6-1 sull’Italia e doppietta per i singalesi.