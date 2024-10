Sinner ha fatto la sua prima mossa a Shanghai e sarà il prossimo sfidante di Etcheverry

numero 1 al mondo, Yannick SinerHa fatto il suo debutto con successo allo Shanghai Masters 1000 dopo aver sconfitto i giapponesi Taro Daniele (93) 6-1 e 6-4 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Jannik Sinner suona a Shanghai. Getty

Italiano, campione di quest’ultimo Cincinnati e gli US OpenAveva appena perso la finale di Pechino in un incontro serrato durato quasi tre ore e mezza contro Carlos Alcaraz con punteggi parziali di 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) a favore dello spagnolo.

Si tratta della seconda partecipazione del sancandidano alla competizione asiatica. L’unico precedente risale all’anno scorso, edizione in cui arrivarono al quarto turno dopo aver vinto Marco Gironecon un punteggio di 7-6 (7) e 6-2 ora Sebastiano BaezCon il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Alla fine, avrebbe finito per cadere prima Ben Shelton In tre gruppi.

Al momento, nel prossimo turno ha già un avversario confermato: Thomas Etcheverry. Finora il record è di 1-0 a favore degli Europei, ottenuto agli Australian Open 2023 dopo aver vinto 6-3, 6-2, 6-2.

Senza rischiare di perdere il numero 1 alla fine di Shanghai, ha un ampio vantaggio rispetto al resto dei tennisti, dato che l’italiano muove i suoi ultimi passi sul circuito nel 2024, stagione in cui Ha vinto i suoi primi due titoli del Grande Slam In cui ha raggiunto per la prima volta la vetta della classifica.

Finora, Sinner ha vinto due premi Masters 1000 quest’anno dopo essersi consacrato a Miami e Cincinnati.