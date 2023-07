Sinner, semifinalista del Grande Slam per la prima volta

Yannick Sinner calpesta il prato inglese. Immagini Getty

Yannick Sinner (ottavo nella classifica ATP) per le grandi cose in questa versione di Wimbledon. L’italiano in semifinale dopo aver sconfitto il russo Cifullino Romano (92 punti) a 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. La prima volta che ha raggiunto questa fase in un Grande Slam!

Sinner era in ottima forma quel giorno. Solo una sconnessione sul secondo set lo ha fatto vacillare, ma si è subito ripreso e ha ordinato azioni da compiere a suo piacimento. Di grande successo nei vincitori e decisivo in ogni momento.

In precedenza, hanno battuto anche gli argentini Juan Manuel Sirondolo (111 gradi) f Diego Schwartzmann (98) Nel primo e nel secondo turno, rispettivamente. Alla terza ruota, i francesi caricarono Quentin Hales (79) E negli ottavi contro il colombiano Daniele Galan (85 gradi).

A soli 21 anni, ha raggiunto i quarti di finale quattro volte nei principali tornei: Roland Garros 2020; Australian Open, Wimbledon e US Open 2022. Tuttavia, hanno sempre lasciato il paese a mani vuote. A Parigi ha perso contro Rafael Nadal, a Melbourne contro Stefanos Tsitsipas, a Londra contro Novak Djokovic ea New York contro Carlos Alcaraz (ha avuto anche un match point).

La serie di sconfitte è finita, una volta per tutte. E se arriva tra i migliori quattro dell’All-England, perché non sognare di giocare la sua prima finale? Per fare questo, il vincitore della partita tra deve essere battuto Novak Djokovic (ii) f Andrej Rublev (vii).

Il Saviolin, nonostante la sconfitta, lascerà la città con il sorriso sulle labbra. Da lunedì prossimo salirà di 49 posizioni in classifica per essere il nuovo 43 del mondo (miglior centro storico). Grande esibizione.