Sintesi di Almeria vs. Atlético de Madrid de La Liga 2022-2023: video, gol, formazioni, minuto per minuto, statistiche e conferenze stampa

Tutto quello che succede ai Giochi del Mediterraneo, proprio qui.

Almeria e Atletico Madrid concludono domenica nella Liga e lo fanno proprio incontrandosi allo stadio Juegos Mediterráneos. In questo articolo potrai seguire, minuto per minuto, tutto ciò che accade tra la squadra di Almeria e quella di Madrid.

Cinque dettagli precedenti:

L’Almeria ha perso le ultime due partite con l’Atletico Madrid nella Liga, senza segnare in entrambe. Solo contro l’Espanyol nel settembre 2010 (quattro) e il Barcellona nell’ottobre 2009 (tre) ha avuto più sconfitte consecutive senza segnare nella competizione. L’Atletico Madrid ha vinto solo il 17% delle partite in trasferta contro l’Almeria nella Liga (1/6), che è la terza percentuale più bassa di vittorie in trasferta contro lo stesso avversario con almeno cinque partite nella competizione, dopo l’Albacete (14%). – 1/7) e Barcellona (15% – 13/85). Dopo aver battuto Siviglia (0-2) e Real Betis (1-2) nella Liga 22/23, l’Atletico Madrid può aggiungere tre vittorie in trasferta contro i rivali andalusi nella stessa stagione di campionato per la prima volta dal 17/18 (tre). L’Almeria sta uscendo dall’ultima partita casalinga della Liga, 2-0 contro la Real Sociedad, dopo aver vinto le quattro precedenti e può perdere partite casalinghe consecutive nella Liga per la prima volta con Robbie come allenatore. L’Atletico Madrid ha già subito cinque sconfitte dopo 16 partite nella Liga 2022/23 (8V 3E), il massimo perso in questa fase della stagione in Premier League in un’intera stagione con Diego Simeone come allenatore.

La seconda parte è già pronta!RIPOSO A POWER HORSE 1-1 NEL MERCATO!37′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI EL BILAL TOURÉ!!!!! Almería-Atletico Madrid 1-1. Bilal Toure collega la partita!! I locali vincono la seconda partita per aver permesso a Luca Robertoni di inchiodare un precedente cross che l’attaccante maliano finisce, approfittando di una difesa molto debole di Axel Witsel. Che testa grossa!

33′: Un gol bloccato da Marcos Llorente!!! Che errore di KONDOGBIA!!! La parata di Fernando Martínez si traduce in un passaggio all’indietro di Koke per Marcos Llorente, che dal limite dell’area cerca il lungo palo con un sottile tiro dall’interno. In pista Kondogbia interviene in fuorigioco per spingere un pallone entrato senza il suo intervento.

18′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ANGELS COREA!!!!! Almería-Atletico Madrid 0-1. La Corea apre le registrazioni!! Kondogbia cerca Griezmann lungo con un passaggio basso che il francese lascia partire, e mette Correa, che pesca la schiena di Rodrigo Elie. L’argentino batte Fernando Martinez con un cross.



