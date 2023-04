Siri ha problemi a essere come ChatGPT e Apple è in ritardo nella corsa all’IA | tecnologia

IL intelligenza artificiale È al suo apice e giganti della tecnologia come Google e Microsoft stanno facendo del loro meglio per rimanere al passo. Ma, manzana Ha problemi a partecipare alla gara con il suo assistente virtuale in testa: Siri.

Come accennato l’informazione, Tre ingegneri responsabili dello sviluppo dell’intelligenza artificiale hanno lasciato l’azienda per andare a lavorare per Google. Uno di loro ha sottolineato che quest’ultimo è “Un posto migliore per sviluppare modelli di linguaggio naturale su larga scala, ovvero database che alimentano chatbot come ChatGPTinforma Affari interessati.

Allo stesso modo, più di 35 ex lavoratori hanno rivelato che non esiste una leadership per aggiornare uno degli strumenti chiave con l’intelligenza artificiale: Siri.

Uno dei problemi che hanno evidenziato, secondo le informazioni, è il conflitto con la protezione dei dati privati. Siri mantiene tutte le informazioni all’interno del dispositivo garantendo così la sicurezza. Considerando che i modelli attuali elaborano i dati attraverso il cloud.

Dobbiamo ricordare che Siri è già stato segnalato come un problema. Un ex ingegnere Apple ha criticato Assistant per essere troppo pesante per supportare ChatGPT.