Sistema solare 3D: un progetto di Google e della NASA

Più di sessanta modelli 3D di pianeti, satelliti e artefatti spaziali sono a nostra disposizione per capire cosa si vede in un modo diverso. Queste annotazioni 3D verranno estese anche ad altre aree, come celle, concetti di fisica (ad es. movimento circolare) e altri modelli di apprendimento del browser.

La NASA ha collaborato con Google Arts & Culture per portare oltre sessanta modelli 3D di pianeti, satelliti e manufatti spaziali nella Ricerca Google. In questo modo, quando utilizzi il motore di ricerca di Google per trovare informazioni su questi argomenti, premi il pulsante di visualizzazione 3D per capire cosa vedi in modo diverso.

Quando usi il tuo telefono cellulare, puoi persino utilizzare la realtà aumentata per visualizzare questi modelli nel tuo ambiente. Puoi anche approfondire questi corpi celesti e conoscere gli strumenti scientifici utilizzati dalla NASA per studiarli.

Questo nuovo progetto di Google Arts & Culture ti consente di esplorare il Sistema Solare, con storie sulle pozze di diamanti di Nettuno, sui giganti gassosi e sui pianeti nani, sulle lune di Saturno e sulla superficie rocciosa di Marte. La NASA ti offre anche una panoramica delle migliori immagini scattate dal telescopio Hubble, ti mostra cosa rende la Stazione Spaziale Internazionale così straordinaria e ti dice cosa ci sta rivelando il persistente rover Marte sul nostro posto nell’universo.

Maggiori informazioni su https://espana.googleblog.com