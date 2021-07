SITP ha perso il controllo di passare sotto un ponte e ha causato un terribile incidente a Bogotà

Questo 11 luglio c’è stato un momento di terrore su Avenita Primaro de Mayo con Avenita 68 nel sud-ovest di Bogot. SITP ha perso il controllo dopo aver lasciato i freni uscendo dal ponte E si è scontrato con due taxi e due moto.

Secondo Blue Radio, 17 persone sono rimaste ferite dopo l’incidente, ma fortunatamente nessuno è morto.

Secondo testimoni oculari, la SITP ha perso il controllo, ha frenato e si è scontrata con la SITP qui. Posizione presa. Per fortuna quelli che erano lì sono fuggiti”.

Un altro testimone che ha contattato la stazione afferma che le autorità hanno fornito supporto immediato dopo l’incidente.

“Vengo dal primo maggio, in direzione ovest-est. Perde il controllo, si schianta sul posto, si scontra con SITP. Un terribile, gravissimo incidente. Per fortuna non abbiamo avuto un incidente, ma ci ha quasi schiacciato ed eravamo molto vicini. Per fortuna non ci è successo niente”.Descritto uno dei presenti.

Le stazioni di ritorno sono:

– CDS Carrera 32 (USA)

– Centro della Memoria (26th Street)

– Hardia (Sud Caracas)

– Distretto dei graffiti (USA)

– Quadoc Veracruz (6° Strada)

Ha precisato che oggi, di prima mattina, apriranno due stazioni:

– Modalia (Chiamata 26)

– Ponte Aranda (Stati Uniti)

Su un totale di 2.347 autobus di linea, invece, 1.093 hanno riportato danni di qualche tipo, uno dei quali bruciato in relazione alle infrastrutture del sistema di trasporto.

Da parte sua, 659 dei 6.200 autobus con componente zonale SITP (autobus blu) sono stati danneggiati, di cui sei basi sono state bruciate.

Al 1 luglio, l’ammontare stimato dei danni causati dal cut-off (infrastrutture, attrezzature tecniche transmilino, autobus) era di circa 21.969 milioni di pesos.

Per quanto riguarda la fornitura del servizio, ha detto che il 9 luglio, Transmilenio ha detto che l’operazione è iniziata senza notizie di manifestazioni.

Le 19 stazioni non in servizio sono:

Trongle America:

Libreria Tindle – Trasversale 86- Mandalay – Ava. Stati Uniti d’America – Av. Boyakka – Pradera – Carrera 43 – San Phoen – KR 22 – De la Sabana

Tronco centrale di Caracas:

76th Street – 19th Street

Tronco meridionale di Caracas

Ospedale

NQS Estensione Socha:

Terreros – San Mateo

Tronco Carrera 10:

San Bernardo – Los Neves – Paese Sur

Chiama 80:

Curigua

Tronco Cole 6:

Tigua-San Jose

Tronco nord:

Cavalieri

Stazioni con chiusura parziale

Cinque stazioni parzialmente attivate:

Piede 22 – Piede 34 – Terser Millenio – Molinos – Piede 57

A seconda della modalità di trasporto, per Se sei interessato a inviare la tua candidatura e candidarti per alcuni posti vacanti, dovrai entrare nella pagina www.transmilenio.gov.co, Lì troverai le istruzioni per inserire i tuoi dati, filtrare i posti vacanti e localizzare i concessionari di tuo interesse in diverse parti di Bogotà su una mappa interattiva.

Questo sito registrerà i tuoi dati di base e ti chiederà di accettare i termini e le condizioni della Politica di gestione dei dati personali di Transmilenio. In questo campo ti verranno richieste informazioni di base come nome, carta d’identità, età o se sei affetto da qualche condizione speciale.

Una volta che ciascuno dei campi è completo, è importante verificare che tutte le informazioni registrate siano corrette, quindi è possibile fare clic su “Conferma la nave”.

