Skate lancia la propria piattaforma di contenuti tra la comunità; Questo è un pattino a rotelle

Sciare Festeggia il suo 14° anniversario con una serie di attività correlate con epica. Il primo è pubblicare Sciare. Una piattaforma in cui i fan possono caricare i propri clip, clip e artwork sul mondo dello skateboard virtuale.

Cliccando su questo link accederai alla piattaforma. E’ solo necessario inviare il tuo materiale Electronic Arts . account. Naturalmente, ciò che invii deve essere correlato all’epopea ed essere un originale di tua creazione. In questo modo hai l’opportunità di stupire il mondo.





Al momento hai diversi modi per accedere agli invii originali. Puoi accedervi utilizzando un file Originale su Xbox 360 o PS3; D’altra parte, se stai giocando su Xbox One o Xbox Series X | S, un abbonamento EA Play offre la versione retrocompatibile di Skate e Skate 3. Su PC, puoi utilizzare Xbox Cloud Gaming tramite Xbox Game Pass per goderti il ​​terzo e ultimo.

Nuovo skate on the road

Dobbiamo tornare al 2020 per vedere la resa futura del marchio Skate. Full Circle, il nuovo studio di arti elettroniche Situato in Canada, è responsabile dello sviluppo. “Abbiamo creato uno studio a gennaio, siamo stati in grado di riunire un gruppo di persone di grande talento che si sono unite alla famiglia e abbiamo lavorato duramente sul nuovo gioco”, hanno spiegato i suoi manager nel luglio 2021.

In effetti, le dichiarazioni sono state pubblicate come avvertimento che nessun nuovo materiale era apparso in passato EA Gioca dal vivo. “Sappiamo che molti di voi si aspettano di sentire di più da noi questa settimana, ma non siamo ancora pronti e non faremo parte di EA Play Live giovedì. Hanno concluso che è ancora presto e ci impegniamo a farlo bene, il che significa che ci vorrà del tempo”.

Fonte: comunicato stampa (arti elettroniche)