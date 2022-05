Skin Ali-A in Fortnite: tutto ciò che sappiamo

Costruttore di contenuti Alia Riceverai il tuo pelle A È un gioco elettronico. Questo youtube da Battaglia reale di Fortnite Con oltre diciassette milioni di abbonati su questa piattaforma, ha fatto l’annuncio ufficiale in una trasmissione in diretta sul proprio canale. Di seguito ti diciamo tutto quello che sappiamo mi frustaE nuova pelle subordinare stagione 2 a partire dal Fortnite Capitolo 3:

Questa è l’apparizione di Ali-A in Fortnite

Ha annunciato sulla sua pelle Fortnite attraverso un video sul suo canale YouTube il 15 maggio 2022 alle 21:00 CEST.

Nel live streaming che accompagna il video, Ali-A stava giocando sulla sua mappa creativa, il cui simbolo è 5135-8778-2901. In questo scenario personalizzato, c’era un conto alla rovescia per la visualizzazione e il rendering della skin alla data e all’ora menzionate nel paragrafo precedente.

Questo è tutto Oggetti Ali-A in Fortniteche arriverà in negozio il Giovedì 20 maggio 2022 A 02:00 CET:

pelle su a (include otto stili diversi)

(include otto stili diversi) Attacco per zaino Ali-A

strumento di acquisizione su a

Ali Un deltaplano

Ali A Complesso

gesto per me

Ali A Cup in Fortnite: tutto ciò che sappiamo

Il creatore ha anche approfittato della pubblicità della sua skin per confermare che ci sarà un protagonista: il Ali Una tazzache utilizzerà il format Zero Construction e si svolgerà mercoledì 18 maggio 2022. Ancora non sappiamo quali orari e premi otterrai.

Chi è Ali A?

Alistair Aiken alias Ali

Ali A., il cui vero nome è Alistair Aikenè un creatore di contenuti britannico nato nel 1993. Il suo canale YouTube principale ha più di 17 milioni di iscritti, più di 5.000.000 di visualizzazioni dei suoi video ed è uno dei giocatori professionisti più pagati.

un giro guida completa In Fortnite Battle Royale vi raccontiamo tutte le voci e i generali della Stagione 2, compresi Come salire di livello velocementeE Come completi tutte le missioni?anche Dove e come vengono aggiornate le armi.

fonti: YouTube / Ali AE Twitter / OMGitsAliAE Wikipedia / Ali A