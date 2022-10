Skin X-23 (X-Men / Marvel) ora disponibile in Fortnite: prezzo e contenuto

X-23Carattere meraviglia e il X uomini raggiungere fortnite. In questa notizia abbiamo Come ottenere x-23 in fortnite. Ti diamo anche tutti i dettagli di questo nuova pelle subordinare Fortnite stagione 4:

Come si ottiene la skin X-23 in Fortnite?

La skin e gli accessori X-23 sono oggetti del negozio Fortnite che devono essere acquistati con V-Bucks, la valuta predefinita del gioco. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, il cambio è di 1000 paVos per 7,99 €. I nuovi cosmetici Fortnite hanno debuttato nei negozi il 9 ottobre 2022:

Quali sono tutti gli oggetti X-23 in Fortnite?

Subito sotto vi lasciamo un elenco contenente tutti i file Oggetti X-23 in Fortnitee i loro prezzi a Paphos:

Un sacco di X-23 (Compresi pelle e motivi X-23, accessorio zaino per capsula da clonazione, mietitrice di artigli di adamantio X-23 e rotolo di badge X): 1.900 V-buck

(Compresi pelle e motivi X-23, accessorio zaino per capsula da clonazione, mietitrice di artigli di adamantio X-23 e rotolo di badge X): 1.900 V-buck Pelle X-23 (Include stili aggiuntivi) + Accessorio zaini per clonazione capsule : 1500 dollari

(Include stili aggiuntivi) + : 1500 dollari Mietitrice di artigli di adamantio X-23 : 800 paVo

: 800 paVo avvolgere il badge X: 500 V-Buck

X-23 è una skin nel negozio di Fortnite.

Nel caso ti stavi chiedendo: l’Adamantium Claws Harvester di X-23 può essere utilizzato con qualsiasi skin. dai cosa Possiamo usare i suoi artigli con la pelle che vogliamo.

Uno sguardo più da vicino alla nuova skin X-23 di Fortnite

Cos’è la skin di Fortnite? Che è migliore?

Come sempre quando pubblichiamo notizie di questo tipo, dobbiamo ricordarvelo Come funzionano le skin di Fortnite:

Le skin di Fortnite, come il resto delle estensioni di gioco, sono solo modifiche estetiche . Cioè, modifica solo l’aspetto del nostro personaggio nel gioco. Né “più forte” né “migliore” dell’altro, per così dire.

. Cioè, modifica solo l’aspetto del nostro personaggio nel gioco. Né “più forte” né “migliore” dell’altro, per così dire. Tutti i cosmetici di Fortnite (pelli, zaini, rivetti…) Può essere utilizzato senza problemi in tutte le modalità di gioco : Battle Royale, Creatività e Salva il mondo.

(pelli, zaini, rivetti…) : Battle Royale, Creatività e Salva il mondo. Tutti questi articoli potrebbero tornare al negozio in futuro.comunque Nessuno sa quando esattamentea meno che Epic Games stessa non lo annunci, o a meno che le sezioni del negozio non siano trapelate due ore prima dell’aggiornamento giornaliero.

X-23 è una nuova collaborazione Marvel della Stagione 4 di Fortnite. Nella nostra regione guida di due settimane dirti Come salire di livello velocemente Durante questa stagione così puoi ottenere tutte le ricompense Pass battaglia.

Fonti: Epic Games, Fortnite Battle Royale, Dettagli Speciali