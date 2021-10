ŠKODA sarà responsabile dello sviluppo della piattaforma MQB-A0

Il Gruppo Volkswagen si è affidato a Skoda in Sviluppo globale della piattaforma MQB-A0 Dopo la sua specifica modifica all’India che ha portato alla variante MQB-A0-IN, parole chiave, da allora I moduli di iscrizione per tutti i marchi del conglomerato si basano su questa architettura I modelli tedeschi sono praticamente i più venduti nella maggior parte dei mercati.

Questa decisione risponde alla strategia NEXT LEVEL di Skoda, che Il marchio ceco mira a guidare la campagna del Gruppo Volkswagen nei marchi emergenti Come quelli precedentemente citati in India, così come in Russia, Africa, Sud-Est asiatico e America Latina, è tutto dominato da piccoli veicoli a basso costo costruiti su detta piattaforma e che Ha un grande potenziale di crescita, oltre ad essere libero dai vincoli dei motori a combustione Da un vecchio continente che esige un salto nei veicoli elettrici, che utilizza la nuova piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen sviluppata appositamente per loro.

La piattaforma MQB-A0 è utilizzata dai veicoli della Parte B del gruppo

È il caso, ad esempio, dello Skoda Kushaq, un B-SUV di 4,22 metri in esclusiva per il Paese indiano per il quale Skoda ha appositamente realizzato il modello MQB-A0-IN, che verrà utilizzato anche sulla Skoda Slavia in arrivo il prossimo anno , una berlina economica personalizzata per lo stesso mercato.

Tuttavia, la piattaforma MQB-A0 è molto più di un semplice dock per un’auto. basso costoCome abbiamo detto all’inizio, è Architettura su cui sono costruiti i modelli di ingresso di gruppo, modelli della parte B Come Seat Ibiza, Seat Arona, Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Audi A1…

Pertanto, si prevede che continuerai a ricevere L’attuale elevata modularità per accogliere le scocche di SUV e autovetture Modificare la distanza tra gli assi, la larghezza dei binari o la posizione dei sedili, nonché la presenza di Possibilità di integrare nuovi sistemi di sicurezza e sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, così come l’infotainment e ha una grande rigidità oltre ad essere leggero.

Quindi, ricordiamo che questa piattaforma risponde a Geometria motore classica anteriore-trasversale Con trazione anteriore o sospensioni integrate di tipo McPherson sull’asse anteriore e assale di torsione con bracci di trazione per l’asse posteriore su quasi tutti i modelli.