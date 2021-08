Slam Dunk uscirà fino al 2022

Toei Animation ha rivelato un nuovo trailer per il film in uscita Fumetti giapponesi A partire dal ciao schiacciata Per annunciare che il progetto non sarà lanciato fino al 2022 ma anche Presentare l’intero clan che sarà responsabile del progetto.

. è il nuovo film ciao schiacciata È stato annunciato lo scorso gennaio Con questo nuovo annuncio, Toei ha anche confermato che sarà diretto dal creatore del manga, Inoue Takehiko., fino a Yasuyuki Ebara (Kabaneri del castello di ferro) come persona responsabile della progettazione dei personaggi.

Katsuhiko Kitada (Attack on Titan, Major: Yuujou mo Tiro vincente), Naoki Miyara (Digimon Adventure, Poppin Q), Toshio Ohashi (Storie a strati 0y Yuu KamataniStai cercando il gioco Magico DoReMi, Precure Super Stars!Responsabile della direzione artistica del film.

Ecco il nuovo trailer del film:

ciao schiacciata È una delle opere sportive più influenti in questo genere dal suo lancio sulla rivista settimanalmente Salto Shounen nel 1990. Il manga si è concluso nel 1996, anche se l’anime si è esteso a 101 capitoliLa finale del Campionato Nazionale non è apparsa. Potrebbe cambiare molto presto.

serie anime ciao schiacciata È stato mostrato per la prima volta nel 1993 ed è stato prodotto anche da Toei Finché all’improvviso finì, Proprio come Shohoku ha affrontato Shoyo, Kainan e Ryonan nel torneo regionale senza rivelare come sarebbe andata a finire la storia, ma forse il prossimo film mostrerà il canestro di Hanamichi che li porterà alla gloria.

Slam Dunk ha anche i suoi OVA che sono stati rilasciati nel 1994 e nel 1995.

