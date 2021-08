Sly Cooper 5 sarebbe in sviluppo secondo due “addetti ai lavori”

Sony sembra determinata a salvare parte della sua proprietà intellettuale trascurata, come abbiamo appreso negli ultimi giorni a riguardo. pulire NS metallo contorto. L’ultima epopea da aggiungere all’equazione è una serie Piattaforme e Fantasma il malvagio bottaio. subordinare addetti ai lavori Dall’industria dei videogiochi indica che alcuni studi (non confermati come Sucker Punch Productions) stanno lavorando su un file Cooper astuto 5.

D’altra parte, uno YouTuber”GI Canadian canadeseAssicura che la quinta puntata della serie sarà protagonista procione antropomorfo In fase di sviluppo. Il video è stato pubblicato più o meno nello stesso periodo dell’argomento 4chan, già disposto secondo broker ScreenRantChe ha confermato la stessa cosa. il dall’interno dall’industria Nick “Shpeshal_Nick” Baker conferma che le informazioni sono corrette.

“Nel caso stiano servendo qualcuno, io Ho sentito qualcosa di simileDice Baker su Reddit riferendosi al post cancellato da 4chan. “No o Sucker Punch lo stava facendo, l’ho appena sentito “Qualcuno” stava facendo volpe 5. suppongo di sì [el desarrollo estuviera en manos de] Sucker Punch sarebbe la cosa logica da fare, ma continuano a dirmi che non lo fanno [estn con ello]”.

Baker ha fatto diversi annunci in passato prima della loro conferma ufficiale, come ad esempio rimasterizzazione spazio morto, la prima in esclusiva per Xbox Series X / S e PC de campo stellato e nuovo ciclo Terremoto che, secondo il calendario ufficiale, Annunciato al prossimo QuakeCon 2021.

epico il malvagio bottaio È a riposo dal 2014, quando sono stati rilasciati gruppo astuto Per PS Vita, quattro anni dopo l’uscita di PlayStation 3. Il bundle, insieme al quarto capitolo Foxy Cooper: Ladri nel tempoSviluppato da Studio di gioco Sanzaru in California.

Fino a quel momento, il team dedicato a questa serie è stato produzioni di punch lecca-lecca, che ha pubblicato i primi tre capitoli per PlayStation nel 2002, 2004 e 2005. Quasi un decennio dopo si è concentrato sulla saga DiscretoL’anno scorso, il team Bellevue ha rilasciato Fantasma di Tsushima, che sarà ampliato con Scene extra per PS5 e PS4 il 20 agosto.

Come con altre proprietà intellettuali di PlayStation come l’ultimo di noi NS metallo contortoSony è interessata a portare procione astuto Oltre il videogioco. nel 2017 Annuncio di una serie TV colui il quale Uscirà in 52 capitoli nel 2019Ma non l’ha più sentita. anche Annuncio e presentazione di un sentiero film Nel 2014 non è stato rilasciato.