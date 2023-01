Smartphone con batteria removibile e microSD nel 2023, TCL tira nostalgia

telefoni Mobile Negli ultimi anni hanno qualcosa in comune pur essendo di diversi produttori o di diverse gamme, e cioè che ormai da tempo la batteria dello smartphone è integrata quasi stabilmente nella struttura. Dai, i telefoni non sono più legati Mobile Insieme a Batteria rimovibile.

Bene, questo è cambiato oggi. TCL Appena rilasciato TCL IonX Per riottenere l’accesso Batteria rimovibile. Sì, a metà del 2023 è stato lanciato un telefono dal quale la batteria può essere rimossa a piacimento e senza mettere in pericolo la sicurezza del dispositivo mobile.

e questo è Tutti i telefoni hanno una batteria rimovibile se l’utente è abbastanza coraggioso da sollevare la cover posteriore del dispositivo. TCL non vuole mettere alla prova gli utenti ed è per questo che ha lanciato questo nuovo smartphone con estensione la batteria Possono essere rimossi a piacere senza causare danni al dispositivo.

Siamo totalmente concentrati su la batteria Dal dispositivo e la possibilità di estrarlo perché in generale TCL IonX È un telefono di fascia media senza alcuna aspirazione a diventare una rivoluzione tecnica ed estetica. fatto, È probabile che sia uno strumento ben bilanciato per qualsiasi utente alla ricerca di un dispositivo affidabile.

TCL Ion X: batteria removibile e microSD 2023 full

A livello tecnico troviamo un processore firmato MediaTek, Processore octa-core Helio G225 ed è accompagnato da 3 GB di RAM insieme a 32 GB di spazio di archiviazione. Non è una meraviglia tecnologica, ma non pretende di esserlo. La batteria, ancora una volta, è rimovibile con una capacità di 3000 mAh.

Nulla è stato detto sulla ricarica rapida, anche se non avrebbe molto senso Un dispositivo da cui è possibile rimuovere la batteria per posizionare una batteria completamente carica in modo da non perdere tempo a collegarla. Certo, per questo sarebbe necessario TCL Offriamo pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda il reparto estetico, le cornici frontali sono state ridotte ad eccezione delle cornici superiore e inferiore che ricordano le macchine di cinque o sei anni fa. Lo schermo su cui è installato è un LCD da 6 pollici con risoluzione HD+ ovvero 1440 x 720 pixel. Una fotocamera da 5 megapixel è integrata in questo frontale.

Tornando indietro, quello che troviamo è un involucro rimovibile con una finitura ruvida che speriamo resista bene alle cadute in modo che la batteria non voli via per ogni evenienza. Questa zona posteriore integra una fotocamera da 13 megapixel in un modulo fotocamera abbastanza grande solo per riporre il sensore.

Nel caso in cui trovi attraente il nuovo TCL Ion X e desideri ottenerlo, abbiamo cattive notizie. Questo dispositivo sarà venduto solo in stato unito un Il prezzo di 120 dollari è di circa 110 euro al cambio attuale della valuta. Dovremo aspettare e vedere se TCL decide di portarlo in Spagna.