Smash, il sito web che ti permette di condividere file gratuitamente

questo sito Sviluppato un sistema efficiente che permette di inviare file di grandi dimensioni in modo molto semplice.

Negli ultimi anni sono molti i siti web nati per inviare file di grandi dimensioni. Può traslochiamo Oppure Mega è la più rappresentativa, ma nell’immenso mondo di Internet ci sono altre piattaforme sconosciute che possono essere davvero utili per svolgere questo compito. Un caso da considerare è Smash, un nuovo strumento che sta suscitando molto scalpore tra le grandi aziende.

Non che Smash presenti differenze evidenti rispetto ai suoi concorrenti, ma è vero che i suoi creatori hanno saputo sviluppare un servizio semplice ed efficiente dove i trasferimenti di file sono illimitati, sicuri ed estremamente veloci. Quest’ultima caratteristica è forse la più potente perché, secondo la piattaforma, è cinque volte più veloce della concorrenza.

Per ottenere questi risultati, hanno sviluppato potenti algoritmi progettati con l’obiettivo di fornire un servizio eccezionale. La costanza sulla torta si manifesta nella sua stabilità: indipendentemente dalla connessione Internet dell’utente, le prestazioni dei sistemi di carico e scarico sono progettate in modo che le spedizioni vadano a buon fine in tutte le condizioni.

Smush, un sito di condivisione di file

lasciare un segno

Un altro fattore distintivo è che ogni spedizione tramite Smash è un’opportunità per promuovere il marchio della persona che la invia. L’utente può personalizzare la propria carta da parati, inserire il proprio logo e design e creare una visuale specifica per tutte le sue spedizioni.

Questa diversità di funzioni ha reso Smash una piattaforma di riferimento in brevissimo tempo: è in grado di soddisfare le aspettative di tutti i professionisti e le aziende nonostante le loro diverse attività ed esigenze. In effetti, i loro clienti spaziano da professionisti indipendenti a piccole aziende con 2-10 dipendenti, inclusi grandi attori come Salomon, Fred & Farid o Universal Music.

Smush, un sito di condivisione di file.

alternativa sostenibile

Smash si impegna a ridurre la tua impronta di carbonio eseguendo tutti i trasferimenti di file effettuati sul tuo servizio effimero. Gli invii di file sono sempre disponibili per un periodo di tempo limitato: da 1 a 30 giorni massimo. Inoltre, attraverso uno studio che misura il suo impatto ambientale, in collaborazione con Utopie, Smash ha dimostrato che l’utilizzo del suo servizio, rispetto all’invio di un file con un allegato via e-mail, ha ridotto le emissioni di anidride carbonica del 90% nel 2021.