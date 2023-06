Smile Rilascia la versione in studio di ‘Bending Hectic’

The Smile ha condiviso “Bending Hectic”, la loro prima uscita nel 2023. La canzone è stata prodotta da Sam Petts-Davies e comprendeva arrangiamenti per archi della London Contemporary Orchestra.

La canzone di otto minuti è stata eseguita per la prima volta quasi un anno fa durante l’esibizione del gruppo al Montreux Jazz Festival. Questa performance è stata immortalata su un LP dal vivo pubblicato mesi dopo, ma una registrazione della canzone non faceva parte dell’elenco dei brani dell’album.

Sebbene il gruppo di Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner stia già lavorando al loro secondo album in studio, anche Bending Hectic non apparirà in questo lavoro. Secondo una dichiarazione, la sua uscita corrisponde alla richiesta di “fan e critici” dopo che è diventato un “fenomeno del passaparola”.

Nel 2022, The Smile ha debuttato con il loro album Luce per attirare l’attenzione, dopo essere stato plasmato in isolamento con l’intenzione di essere un progetto più “rilassato” rispetto a Yorke e Greenwood. Dal loro debutto, il gruppo è rimasto attivo e nel bel mezzo dell’annuncio di nuove date per il loro tour in Nord America, hanno rivelato di aver già trascorso due mesi a lavorare sul loro prossimo LP.

“La frustrazione di non poter suonare in una band per diversi anni ha portato a un sacco di idee”, ha detto Greenwood. risultato sonoro Sulle conseguenze della pausa dei Radiohead su Smile. “Continuiamo a motivarci a vicenda e a sentirci produttivi. E finché continua così, continueremo ad andare avanti”.