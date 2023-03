Snapchat sta aumentando nel mercato azionario a causa del possibile divieto di TikTok

Azioni scatto inc lunedì tra gli sforzi dei legislatori per vietare tic toc che sembra prendere slancio stato unito. Azioni chat istantanea è aumentato del 14% dopo Mark Warren, presidente della commissione per l’intelligence del Senato degli Stati Unitir, a Fox News domenica che Questa settimana intende presentare un disegno di legge per consentire agli Stati Uniti di vietare la tecnologia cinesecompreso il servizio di social media che possiede Byte Dance Limited.

I guadagni di lunedì hanno spinto le azioni Snap al di sopra della media mobile a 200 giorni per la prima volta dal 2021.secondo i dati raccolti da Bloomberg. Pinterestche compete con Snap per gli annunci digitali, ha guadagnato fino al 4,4%, mentre Meta Platform IncCosa c’è con te Facebookaumentato del 2,4%.

(Benvenuti al primo evento di mercato della Columbia).

Le condivisioni Snap hanno subito un duro colpo a causa della crescente concorrenza per le piattaforme video di breve durata e di un mercato cupo per la spesa pubblicitaria digitale. Mentre gli analisti di Wall Street ipotizzano che concorrenti come YouTube o Alphabet Inc. O Meta Platforms che potrebbero potenzialmente beneficiare maggiormente di un possibile ban di TikTok, Snap ha sottoperformato i suoi pari.

(Il Grupo Aval ha realizzato entrate per 2,48 trilioni di dollari nel 2022.)

Dalla fine del 2021, Snap ha ridotto le sue azioni A 74% Rispetto a un calo del 44% per le piattaforme Meta e del 25% per Pinterest. Che dici Intelligenza di Bloomberg La cosa è Youtube Potrebbe avere la più grande quota di mercato degli utenti tra i suoi pari sui social media se i legislatori statunitensi procedessero con il divieto di TikTok.

(Ragioni del calo degli utili di Ecopetrol nel 2023).

Mentre Meta Reels e altre piattaforme come Snap e Roblox Potrebbe anche vedere un aumento del coinvolgimento, si ritiene che l’algoritmo di raccomandazione dei contenuti di YouTube, combinato con il suo modello di condivisione delle entrate UGC, potrebbe portare più creatori su YouTube.

Dividendi: l’equilibrio tra reinvestimento e ricompensa del partner.

bloomberg