Snapdragon 690, MIUI 13, pannello 120Hz e altro ancora

Sembra che i vari leak in merito al nuovo Redmi Note 11 Pro 5G sarà mostrato Il 26 gennaio nella versione globale non lascerà spazio alla nostra immaginazione. Anche se ieri Conoscevamo i dettagli Come sarà il tuo progetto finale oggi Grazie alla sua certificazione TENAA, abbiamo potuto conoscere nel dettaglio la maggior parte delle sue specifiche.

Questo è esattamente ciò di cui ci parlano 91 cellulareDove possiamo vedere che il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G è registrato con il numero di modello 2201116SC, Rivelando molte delle sue caratteristiche come il processore, lo schermo, la batteria e persino tutte le informazioni relative alle sue fotocamere.

Specifiche di alto livello per la migliore gamma media possibile quest’anno

Nel dettaglio, se teniamo conto delle informazioni condivise da 91 cellulari, il nuovo Redmi Note 11 Pro 5G arriverà con una lunga lista di componenti più interessanti vista la gamma di prodotti di cui parliamo. Tutto sembra indicare che sarà il processore che Xiaomi ha scelto per questo telefono Qualcomm Snapdragon 690e Chip 5G con supporto per pannelli con refresh rate fino a 120 Hz.

E questa sarà esattamente la tariffa che includerà lo schermo di questa stazione, un pannello con Tecnologia AMOLED da 6,67 pollici che sarà responsabile dell’alimentazione di un’enorme capacità della batteria di 5000 mAh Che sembra che avrà una tecnologia di ricarica rapida del cavo fino a 120 W come è successo con Xiaomi 11T Pro.

Altri dettagli chiave di questa macchina sono per esempio Chip NFC integrato E più possibile inclusione Interfaccia MIUI 13 Nella sua versione globale, oltre alla configurazione della telecamera che sarà la seguente:

Sensore primario Samsung HM2 da 108 MP

Sensore Sony IMX355 da 8MP Ultra Gran Angolare

Lente macro OmniVision OV02A da 2MP

Sensore di profondità da 2 MP

Naturalmente dobbiamo tenere a mente che questo elenco di specifiche È tutt’altro che confermato dalla stessa Xiaomi, Ma ci danno una buona idea di cosa ha preparato l’azienda asiatica per il prossimo 26 gennaio, giorno in cui questo dispositivo verrà presentato insieme ai suoi fratelli. Redmi Nota 11 S Redmi Note 11 Pro 4G.

fonte | 91 cellulare