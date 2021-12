cominciare » i giochi Snapdragon G3x Gen 1, questo è il nuovo processore da gaming

La scorsa settimana è stata significativa per un produttore come Qualcomm di fronte alla prossima generazione di telefoni cellulari, perché non solo è possibile conoscere in dettaglio il suo prossimo processore. Snapdragon 8 prima generazione ma anche ad a Suggerimento per dispositivi mobili dedicati ai videogiochicon un nome Snapdragon G3x Gen 1.

Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 È la nuova piattaforma presentata dal marchio di origine cinese che promette di unificare tutti i miglioramenti precedentemente lanciati come parte della sua piattaforma di gioco Snapdragon Elite che aiuterà Raggiungere buone prestazioni per i giochi Android nativi, nonché attraverso l’uso di cloud o persino esperienze di realtà virtuale.

Snapdragon G3x Gen 1, attualmente per sviluppatori

Come si evince dalle immagini, è presente una console portatile dal design tradizionale che ha accompagnato l’annuncio ufficiale del processore anche se ne vale la pena Chiarire che si tratta di una prova di esempio da parte di sviluppatori interessati (gruppo di sviluppo)Pertanto, non sarà mai messo in vendita.

Senza dettagli precisi su cosa aspettarsi nel funzionamento della diapositiva, è stato menzionato Beneficerai dei core Qualcomm Kryo e della GPU Adreno, Mentre ti godrai la compatibilità con le sue tecnologie Qualcomm Game Color Plus, Qualcomm Game Quick Touch e Qualcomm Game Smoother.

Nelle prestazioni di gioco, puoi aspettarti supporto per Risoluzione 4K nativa più supporto HDR a 10 bit e fino a 144 fps. Ci sarà anche un ingresso USB-C per l’utilizzo di accessori VR e un’uscita video UHD per i televisori più recenti.

Infine, come ha senso in un processore per un dispositivo mobile, che Sarà compatibile con i servizi di gioco nel cloud (sia PC che console) e sarà inclusa la connettività mobile per le reti 5G mmWave e sub-6 GHz., oltre a Wi-Fi 6E e Bluetooth con tecnologia Qualcomm FastConnect.

Non ci sono novità in merito alla data di uscita sul mercato commerciale, al momento gli sviluppatori avranno la possibilità di testare cosa farne e Non sarebbe sorprendente che alcuni marchi siano incoraggiati a provare nel 2022 con console mobili basate su Android.

attraverso / Qualcomm