Soffre Novak Djokovic all’esordio a Dubai contro Meshach | Giro dell’ATP

Novak Djokovic è tornato con successo sul ring martedì ai Dubai Duty Free Tennis Championships. Per la prima volta dal titolo dell’Australian Open, il serbo è tornato in lizza battendo 6-3, 3-6, 7-6 (1) per passare agli ottavi di finale in un torneo che ha vinto cinque volte: 2009, 2010 , 2011, 2013 e 2020.

Senza problemi, Djokovic ha preso il primo set in modo aggressivo, andando a segno contro Machak che non ha trovato modo di fermare il serbo sul cemento di Dubai.

Poi tutto è cambiato.

Meshach ha eccelso con i suoi colpi, in particolare il suo rovescio, per vincere il secondo set, pareggiando la partita. Il serbo a volte era frustrato non trovando la sua forma migliore, ma ha finito per trovare un modo per progredire.

Djokovic era in vantaggio per 4-1 nel terzo set prima che Machak arrivasse da dietro portando il serbo al tie-break. Djokovic ha resistito alla vittoria, e ora è 13-0 nella stagione 2023 dopo aver vinto in precedenza il titolo ATP 250 ad Adelaide e il titolo del Grande Slam agli Australian Open.

Dopo aver terminato la stagione 2022 imbattuto nelle Nitto ATP Finals, Djokovic ha ora una serie di 18 vittorie consecutive. La testa di serie numero 1 affronterà ora il numero 39 del mondo Talon Griekspor.

Djokovic ha segnato un’altra pietra miliare storica nella sua carriera, superando il record di Stephanie Graf come tennista maschile o femminile con il maggior numero di settimane come numero uno al mondo.

Il serbo ha già detenuto il record per la maggior parte delle settimane come numero 1 nella storia della classifica Pepperstone ATP (dal 1973) da quando ha superato 310 settimane in cima a Roger Federer nel marzo 2021. Ora lascia Graf alle spalle per iniziare la sua 378a settimana in cima al circuito.