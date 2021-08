Sofia salva brillantemente le sue ciambelle “Pasapalabra” all’ultimo minuto (e un cenno più curioso) | Cinema e televisione

Sofia spazzare parola d’ordine dal suo primo spettacolo. Quando il concorso 3. antenna Stava affrontando una nuova fase –Pablo Diaz Fai la storia nella competizione Dopo aver vinto il jackpot milionario Dopo 259 programmi, la concorrente è stata sorpresa dal suo debutto dimostrando che, così come il resto delle audizioni, era inarrestabile a Roscoe. E così continua fino ad oggi.

Con alti e bassi, l’ambizioso vincitore ha continuato la giusta evoluzione durante tutte le giornate di trasmissione. Ma non tutto diventerebbe un letto di rose: È arrivato il giorno in cui senti la prima paura di dover quasi tornare a casa. e questo è Marco Antonio, il suo avversario degli spettacoli precedenti, ha risolto la parte negativa dei suoi errori di ciambella con un totale di 22 colpi. Sophia, dopo 21 secondi dalla fine del tempo accumulato, ha ottenuto solo venti risposte corrette – sì, senza errori.

Quando il pubblico sul set e il pubblico del programma hanno visto la continuazione dello strumento in competizione in evidente pericolo, ha mostrato ancora una volta il suo “amore per le parole” – come ha detto nella sua presentazione lo scorso mese di giugno – e il suo amore per essere in grado di salvarsi all’ultimo momento del suo turno, e lo ha fatto abilmente. Inoltre, Voleva celebrarlo in un modo un po’ strano:

Ci sono voluti solo otto secondi per ottenere la lettera M corretta – “una sottoveste fatta di un tessuto molto fine che aderisce alla gamba e arriva a metà coscia o fino alla vita” – e la lettera U – “clausola di prima persona plurale da il verbo ‘assistere'” – . Più o meno a quell’ora standard, Ha raggiunto il massimo della calma assoluta più altri due gol per la sua ciambella.

Grazie a “Media” e “Urbanicemos”, ha potuto respirare profondamente e non ha dovuto affrontare la lettera Z, che ha assicurato che non avrebbe saputo parlando con il presentatore. In assenza di tre lettere jackpot, La concorrente ha deciso di rimanere in silenzio e agitare le mani per evitare la tentazione di rispondere. Così decide di spendere i suoi ultimi dieci secondi sulla torta, provocando il silenzio sul set mentre lo fa. Anche se in ogni caso, visto come tiene e misura le sue risposte in quest’ultimo test, ha risposto senza essere completamente sicuro dei suoi ultimi messaggi è altamente improbabile.

Prima di rifiutare il programma di oggi, Roberto Lilli Rivelò ciò che restava delle lettere, anche se non le importava più: taceva dal suo pulpito, Forse sta pensando a come salvarlo all’ultimo minuto da una certa espulsione. Una storia con un lieto fine che Sophia promette di continuare a fare la guerra – e molti successi del dizionario – nei prossimi spettacoli.