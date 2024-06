Sogamoso promuove il recupero dello spazio pubblico

sociale

Nell’ambito del piano di sviluppo presentato dall’amministrazione comunale, il ripristino dello spazio pubblico è diventato una priorità. questo progetto, Sotto la guida del Segretariato Generale del Governo, si propone di attuare un piano generale che consenta la rivitalizzazione del centro cittadino, Questo è un compito che storicamente è stato difficile a causa delle sue complessità intrinseche.

Il ministro del governo Alexander Merchan ha sottolineato l’importanza di questo sforzo. “È stato un lavoro molto importante svolto dal Segretariato Generale del Governo, dal Public Space Team e dalla Polizia Nazionale. Finora quest’anno abbiamo parlato e concordato categoricamente per 5 mesi specificamente sugli spazi pubblici.. “Finora abbiamo recuperato quasi 30 spazi che erano occupati da venditori informali”, ha detto Merchan.

Il processo di recupero ha goduto della collaborazione dell’amministrazione comunale e del sostegno del sindaco della città, Mauricio Baron. Secondo Merchan, “Abbiamo fornito tutte le garanzie necessarie per integrare le formalità e offrire opportunità di trasferimento sul mercato, poiché non viene loro addebitato alcun canone di locazione. accanto a, “Abbiamo fornito iniziative come progetti produttivi e capitale di avviamento”.

Ma il progetto ha dovuto affrontare degli ostacoli Soprattutto a causa dell’opposizione di alcune fasce della popolazione straniera che hanno ostacolato lo svolgimento delle iniziative. “Purtroppo l’opposizione di questi residenti stranieri ha generato disagi e abusi, tra cui attacchi, intimidazioni e minacce ai lavoratori dello spazio pubblico”, ha affermato il ministro.

Nonostante queste sfide, l’impegno del Segretariato governativo e dei venditori informali locali è stato fondamentale. “I venditori informali di Sogamoso hanno rispettato tutte le misure volte a recuperare lo spazio pubblico Hanno risposto alle nostre chiamate, permettendoci di recuperare molto spazio.

Il processo di consultazione con i venditori ambulanti è in corso, anche se alcuni gruppi rimangono titubanti. “C’è un gruppo di persone che si oppone e non vuole uscire da questi spazi; Impedire che i processi di dialogo e di accordo raggiungano un esito positivo“Utilizzando metodi inappropriati per farlo”, ha detto Merchan.

L’amministrazione comunale invita la comunità a sostenere queste iniziative e a rispettare i diritti costituzionali alla circolazione e alla fruizione dei luoghi pubblici. “Vogliamo garantire che tutti i cittadini abbiano il diritto costituzionale alla circolazione e che lo spazio pubblico appartenga a tutti. Sono stati emanati provvedimenti di tutela a favore dell’amministrazione comunale, raccomandando la tutela della salute di Sogamocinios e dei luoghi pubblici.