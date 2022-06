Solana lancia uno smartphone crittografato

Il co-fondatore di Solana Labs ritiene che sia giunto il momento di “spostare la criptovaluta sui dispositivi mobili”

Solana Labs, sviluppatore della blockchain Solana e del suo token nativo SOL, questa settimana ha annunciato il lancio di Uno smartphone crittografato chiamato Saga per il primo trimestre 2023.

È giunto il momento Trading di criptovalute su dispositivi mobili Ha annunciato una suite di prodotti volti a sfruttare il potenziale delle criptovalute per l’integrazione negli smartphone.

Yakovenko ritiene che questi prodotti consentiranno agli sviluppatori Crea applicazioni e sfrutta i nuovi casi d’usocosì come lo sviluppo di funzionalità di pagamento mobile e questo “Potrebbe contribuire allo sviluppo di Web3, migliorando le modalità di pagamento e rimuovendo le terze parti da questi processi”.

“Ognuno di queste cose sarebbe un risultato, ma nel complesso, questo è l’inizio di un enorme balzo in avanti per l’adozione della criptovaluta sui dispositivi mobili. L’opportunità ora è creare funzionalità ed esperienze che sfruttino la capacità di condurre transazioni web3 su dispositivi mobili , per portare le risorse digitali ovunque.”tramite il CEO di Solana.

Il nuovo smartphone sarà caratterizzato da una soluzione di custodia nativa e sicura chiamata Seed Vault, Mobile Stack, un prodotto token non fungibile (NFT) chiamato Saga Pass e un negozio Solana dApp.

La società dietro la blockchain ha riferito di avere il supporto dei principali attori dell’ecosistema crittografico, tra cui la piattaforma FTX, Coral, Kiyomi/OpenEra, Magic Eden, Okay Bears, Orca, Phantom, StepN e altri.

Continuare a leggere:

► Ci sono già 105 paesi che stanno esplorando, sviluppando o ricercando gli usi delle CBDC

► Pubblicano un nuovo libro che promette di raccontare la vera storia di Satoshi Nakamoto

► La US Securities and Exchange Commission ha lanciato una campagna per educare sulla criptovaluta

Unisciti alla comunità Codificatore 247. seguire TwitterE il InstagramE il FacebookE il YoutubeE il cavo E scopri subito tutte le notizie dal mondo delle criptovalute.