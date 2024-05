Solana: questo è il prezzo della criptovaluta il 18 maggio

Solana è una blockchain che guida lo sviluppo delle DAPP ed è in grado di elaborare 50mila transazioni al secondo, una delle più veloci. (informazione)

Tra le innumerevoli criptovalute emerse, alcune si distinguono Solarium. Conosciuto nel mercato delle criptovalute con l’acronimo sole, Fondata nel 2017 da Anatolij Yahovenkosi distingue per Alte prestazioni nelle tue transazioni I suoi brevi tempi di elaborazione, con circa 50.000 transazioni effettuate al secondo, ne fanno una delle transazioni più veloci sul mercato.

Oltre alla sua velocità, Solana garantisce bassi costi di transazione grazie alla sua scalabilitàmantenendolo sotto $ 0,01 sia per gli sviluppatori che per gli utenti.

Il codice Solana originale è utilizzato principalmente nel settore manifatturiero Puntata (Che consiste nell’ottenere criptovalute e tenerle bloccate in un portafoglio digitale per ottenere premi) e Paga le commissioni di transazione Avere una fornitura limitata, con metà dei SOL usati bruciati in ciascuna commissione per mantenere un determinato livello di inflazione ogni anno.

Prezzo della criptovaluta Solana Per oggi alle 16:55 (UTC) il prezzo unitario è di $ 172,88.

Ciò significa che viene menzionata la valuta digitale Variazione del 3,51% nelle ultime 24 ore Accanto Con una variazione dello 0,1% nell’ultima ora.

Attualmente, Solana è classificata al 5° posto tra le più popolari nel mercato digitale. Vale la pena notare che il massimo storico raggiunto da questa valuta digitale è di 260,06 dollari per unità.

Valute digitali Non sono più elementi estranei e cominciano ad entrare nel linguaggio quotidiano, risvegliando l’interesse di chi si occupa di questioni finanziarie o addirittura raggiungendo il livello dell’esistenza. Legale in alcune aree del mondo.

Rappresentazione fisica di varie criptovalute. (Reuters/Dado Rovik)

Come dice il nome, criptovalute Usano metodi di crittografia o crittografia Effettuare transazioni in un sistema decentralizzato, principalmente attraverso Bloccare le catene (Blockchain), che si allontana dai modelli tradizionali in cui le banche fungono da intermediari.

La sua innovazione ha portato molte persone a interessarsi a investire in valute digitali, poiché il loro valore è aumentato in modo significativo negli ultimi anni Bitcoin, Ethereum e Dogecoin I più popolari e quelli con la più alta capitalizzazione sul mercato.

Ciascuno di questi moduli è creato da Un processo chiamato “mining” Gli utenti possono ottenerli tramite diversi agenti o scambi di criptovaluta, quindi archiviarli in “portafogli crittografici” o eseguire varie transazioni con essi utilizzando chiavi univoche.

nonostante Era il 2009 quando Bitcoin è entrato nel mercato come la prima criptovaluta al mondo.La verità è che si tratta semplicemente di una svolta nel campo finanziario, quindi si prevede che il suo utilizzo sarà ancora maggiore in un futuro non troppo lontano.

Le criptovalute hanno diverse caratteristiche che le rendono uniche: Non è regolamentato da alcuna istituzione; Non sono necessarie terze parti nelle transazioni; Le blockchain vengono sempre utilizzate per impedire la creazione illegale di nuove criptovalute o la modifica di transazioni già effettuate.

Un bancomat per acquistare criptovalute. (EFE/Cristobal Herrera)

Tuttavia, a causa della mancanza di organismi di regolamentazione come una banca centrale o entità simili Sono accusati di essere inaffidabili e volubilipromuove la frode, non dispone di un quadro giuridico che supporti i suoi utenti, consentendo lo svolgimento di attività illegali, tra le altre.

Anche se può essere un paradosso, le criptovalute garantiscono allo stesso tempo sicurezza ai minatori riguardo alla rete in cui si trovano (la rete) che include la gestione del codice; Infrangere questa sicurezza è possibile ma non facile da ottenere. Perché chiunque ci provi deve avere una potenza di calcolo maggiore persino della stessa Google.

Chi investe in questo tipo di valuta digitale deve avere ben chiaro che questa forma porta con sé un Alto rischio di capitaleEbbene, proprio come può avere un’impennata, può anche bloccarsi inaspettatamente e spazzare via i risparmi degli utenti.

Per memorizzarlo, gli utenti devono disporre di un file Portafoglio digitale o portafoglioSi tratta, infatti, di un programma attraverso il quale è possibile salvare, inviare e trattare le criptovalute. In questo tipo di portafoglio, infatti, vengono archiviate solo le chiavi che indicano la proprietà e il diritto di una persona su una particolare criptovaluta, quindi sono questi token che effettivamente devono essere protetti.