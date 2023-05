Solitudine, morte e senso dell’umorismo

La casa editrice Periférica sta facendo un grande servizio alla letteratura risparmiando Questo gioiello è stato pubblicato dal defunto Herbert Clyde Lewis Quando aveva appena 28 anni. nel 1937. Fu devastato perché morì all’età di 41 anni, impantanato nei debiti e nell’alcol, come recita la copertina del libro. È una chicca perché è una di quelle opere eccezionali che stanno in poche pagine Scava nella condizione umana con precisione, lunghezza e umorismo. Non c’è più niente o manca in questo meraviglioso pezzo di letteratura, divertente e profondo allo stesso tempo. Preclara sarebbe l’aggettivo.

“Un gentiluomo alla deriva” – grazie per Una traduzione rispettosa del titolo originale, “Gentleman overboard” – è proprio così: la storia di un gentiluomo. Henry Preston Standish, laureato alla Yale University, Un agente di cambio di New York, marito e padre di due figli, un compiaciuto newyorkese con la sua vita che si sta sistemando – vivendo comodamente in un appartamento a Central Park West – un giorno soccombe all’impulsivo bisogno di avventura e parte per una gita in barca a Hawaii. Sulla via del ritorno, quando la barca si dirige verso Panama, Scivola sul ponte e cade nell’Oceano Pacifico. È mattina presto, è solo e nessuno se ne accorge. Tutti gli altri urlano dal primo secondo, urlano come un posseduto per essere salvati, Ma Preston Standish è un gentiluomo Insegnagli a mantenere la calma in ogni circostanza, e urlare è perderlo, quindi difficilmente lo fa, e quando si rende conto della sua stupidità è troppo tardi. La nave si allontana, lasciandolo deserto al centro del mega.

E questa è la storia: un uomo abbandonato a se stesso, Affrontare la morte in mezzo al nulla. Ma non un uomo qualunque: un gentiluomo, un ‘gentiluomo’, che all’inizio considera più assurdo che tragico. Sembra dire che vergogna. E adesso Eccomi lì, in questa situazione assurda, e “Arabella” si sta spostando sempre più lontano & rdquor; È il tocco comico, a cui l’autore scivola definitivamente e riesce a distrarsi dall’immensa tragedia di trovarsi lì, in mezzo al mare. Come quando un personaggio sta pensando di spogliarsi per alleggerire il fardello, ma vabbè: si rende conto di indossare biancheria intima inappropriata, E che uomo non nobile si salverebbe in questo modo.

Si è sempre detto che la morte è l’esperienza solitaria per eccellenza: il morente può essere circondato da persone in lutto nel suo letto, I tuoi cari possono a turno tenerti per mano, La sua esperienza di fronte al mondo alza una barriera insormontabile. Questo è in parte ciò di cui parla questo romanzo, e non c’è analogia più accurata di quella di un uomo, Si chiede se sia arrivato il suo momento in mezzo all’Oceano Pacifico. Clyde Lewis sottolinea sottilmente quell’unità raccontando ciò che accade a bordo della nave mentre Preston galleggia, pensando, ricordando e aspettando: anche quando la sua assenza viene notata e si rivolge in suo soccorso, I passeggeri vanno avanti come se nulla, O, insomma, come se praticamente nulla. “La cena di quella sera a bordo dell’Arabella, servita puntualmente alle cinque, fu un grande successo.” L’emarginato lo sente: lo sa, come scopriremo tutti all’ultimo minuto, questo La nostra morte non avrà alcun effetto nel corso delle cose. Il mondo continuerà a girare come niente.

Clyde Lewis ci dice che siamo soli. Ogni perso in mezzo ai suoi dintorni.