Solo 1.300 esseri umani riuscirono a prevenire la nostra estinzione 900.000 anni fa

I primi antenati attraversarono un lungo e pericoloso collo di bottiglia, con 1.280 individui che riuscirono a sostenere la nostra esistenza

Secondo un recente studio pubblicato dalla rivista Scienzesolo 1.280 esseri umani riproduttivi Sono riusciti a mantenere l’esistenza della nostra specie per 900.000 anni, in un periodo di tempo di 117.000. Un team di ricercatori provenienti da Cina, Italia e Stati Uniti ha utilizzato FitCoal. Questo nuovo metodo ha rivelato accuratamente le inferenze demografiche attraverso… Sequenze genomiche umane attuali di 3154 individui.

Inoltre, lo studio rivela ciò che è noto comecollo di bottiglia“Nella società umana. Un fenomeno che ha quasi eliminato la possibilità dell’umanità come la conosciamo oggi. In biologia, questo concetto è tradotto come Drastica riduzione della dimensione della popolazione Tipo di.

“Il divario nei reperti fossili dell’Africa e dell’Eurasia può essere spiegato da questo collo di bottiglia sia nell’età della pietra che storicamente. Ciò coincide con un periodo di tempo proposto di significativa perdita di prove fossiliafferma l’autore principale dello studio, Giorgio Manzi, antropologo dell’Università La Sapienza di Roma.

“Lo sappiamo Da circa 900.000 a 600.000 anni fa, la documentazione fossile in Africa era molto scarsa., se non quasi inesistente. “Mentre prima e dopo, abbiamo una maggiore quantità di prove fossili”, ha detto Manzi. Aggiunge, “Lo stesso si può dire dell’Eurasia. Ad esempio, in Europa abbiamo un tipo noto come… Antenato dell’Homo “Circa 800.000 anni fa, poi niente circa 200.000 anni fa.”

La popolazione è stata analizzata

all’interno dello studio, Dalle sequenze del genoma analizzato, Alcuni provengono dalla 10a popolazione africana e altri dalla 40a popolazione non africana.. Con diverse versioni di geni in una popolazione, è possibile chiarire quando sono emersi determinati geni. Più passa il tempo, più è probabile che compaiano diverse varianti del gene.

Per quanto riguarda le prove del collo di bottiglia, è stato rilevato in tutte le popolazioni africane. D’altra parte, in 40 popolazioni non africane è stato rilevato solo un debole segnale dell’evento. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli antenati dei non africani hanno recentemente sperimentato un collo di bottiglia demografico durante la migrazione dall’Africa. Qualcosa che nasconderebbe il fenomeno precedente.

Fattore climatico

I ghiacciai di quest’epoca causarono cambiamenti di temperatura, gravi siccità e la perdita di altre specie, che potrebbero essere state utilizzate come fonte di cibo dagli antichi esseri umani. Si stima che circa il 70% dell’attuale diversità genetica potrebbe essere scomparsa.

È molto probabile che ciò accada più tardi Controllo degli incendi e cambiamento climatico verso condizioni più accettabili Per gli esseri umani Ha influenzato il rapido aumento della popolazione circa 813.000 anni fa.

“Questi risultati sono solo l’inizio. Gli obiettivi futuri con queste conoscenze sono quelli di dipingere un quadro più completo dell’evoluzione umana durante questo periodo di transizione dal Pleistocene iniziale a quello medio.”, afferma l’autore principale Li Haiping, genetista e biologo teorico della popolazione presso l’Istituto di nutrizione e salute di Shanghai.

0,01% della popolazione mondiale

Oggi gli esseri umani rappresentano solo lo 0,01% della popolazione mondiale. Tuttavia, a differenza di 900.000 anni fa, si prevede che la nostra specie continuerà a crescere in futuro, a scapito di altri animali.

Stiamo infatti assistendo alla sesta estinzione di massa della storia, e la prima causata da un unico animale: l’uomo. L’altro si è verificato a causa della caduta di meteoriti sulla Terra.

Uno studio condotto da Gerardo Ceballos, ricercatore presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico, ha esaminato 34.600 specie di 5.400 generi di vertebrati negli ultimi cinque secoli.

Il lavoro rivela che 73 generi si sono estinti 35 volte più velocemente del previsto, considerando il ritmo dei precedenti 65 milioni di anni. Senza l’influenza umana, molte specie avrebbero impiegato 18.000 anni per scomparire. Un buon esempio di ciò è il caso degli elefanti. Se all’inizio del XX secolo erano 10 milioni, oggi sono meno di mezzo milione.