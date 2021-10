Solo il 5% degli streamer ha guadagnato oltre $ 1000 quest’anno su Twitch

Creare una carriera come giocatore di Twitch non è facile. Ibai Llanos lo aveva già avvertito in a chiacchiere dopo qMassiccia intrusione di dati Sulla piattaforma, gli stipendi dei creatori includevano: “I soldi guadagnati non sono reali. Succede in uno ogni miliardo di casi”.

Lo streamer basco ha avvertito che è difficile fare soldi su Twitch sapendo che gli adolescenti in età scolare possono scegliere di lasciare tutto alle spalle per concentrarsi sulla creazione di contenuti. Canzoni ad alto volume delle sirene: si possono pagare pochi milioni di euro.

Per raggiungere quantità così grandi, ovviamente, bisogna Raggiungi il livello di intrattenimento e influenza di Ibai Llanose AuronPlayO ElRubius o TheGrefg. La realtà della piattaforma è molto diversa: ci sono molti creatori e la stragrande maggioranza di loro non guadagna nulla. Alcuni addirittura perdono, visto l’investimento in attrezzature e la mancanza di entrate.





L’1% dei banner prende più della metà della torta

La crescita degli stipendi di Twitch è stata rapida. indagine Il giornale di Wall Street Nota che a luglio 2019 sono stati pagati circa $ 10 milioni al mese. Dal gennaio 2021 è ammontato a circa 100 milioni di dollari e durante il confinamento ha raggiunto i 110 milioni di dollari.

Analisi dei giornali americani Scopri di più sui soldi guadagnati dai creatori di Twitch. E sì, eBay aveva ragione quando ha avvertito che la realtà della piattaforma è molto diversa dalla credenza popolare.

Secondo lo studio di 4,9 milioni di account, nel 2021 su Twitch sono stati pagati 889 milioni di dollari. Di tutta questa cifra, circa 529 milioni vanno all’1% degli streamer, e sono i più attraenti. In questo gruppo ci saranno le estremità della nicchia eBay.





Ci vuole quasi un anno intero per guadagnare € 1.000

Il budget della piattaforma per i pagamenti è chiaramente squilibrato. Il Il giornale di Wall Street Nella sua ricerca sottolinea che solo il 5% degli utenti di Twitch riesce a guadagnare € 1.000 nel corso di un anno – da non confondere con € 1.000 al mese, che è denaro che è sopravvissuto -.

All’interno del restante 95%, il più comune è riuscire a raccogliere quasi $ 100 per tutto il 2021. Tutto ciò che verrà creato dipenderà da abbonamenti, bit, donazioni o sponsorizzazioni che possono essere raggruppati insieme. Naturalmente, questo non è affatto facile.

$ 100 ha un significato speciale sulla piattaforma: il raggiungimento di questo numero consente a Twitch di annullare il pagamento. Ciò significa che se un follower ha guadagnato un importo inferiore a $ 100, non lo riceverà fino a quando non raggiunge tale limite.

Quindi, la matematica suggerisce che Twitch non è un buon affare nemmeno per coloro che vogliono ricchezza e velocità. Lo scenario più probabile è che ci voglia un anno intero per generare cento euro. E se è inferiore, non verranno nemmeno pagati. Quindi, come diceva eBay, la cosa giusta è prendere Twitch come un hobby e non spendere troppo tempo.