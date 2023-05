Solo il 7,7% delle PMI spagnole operanti nel settore del commercio al dettaglio ha integrato l’IA nelle proprie operazioni interne

Il numero medio di aziende di vendita al dettaglio in Spagna che hanno incorporato l’IA nelle loro operazioni interne è sceso al 7,7%.

Un dato inferiore di un decimo alla media europea (7,9%) e molto indietro rispetto ad altri Paesi, come il Portogallo, con una penetrazione del 17,3%, o la Danimarca con circa il 24%.

Lo rivela un rapporto preparato dall’Osservatorio nazionale della tecnologia e della società, che evidenzia come in Spagna questi risultati siano dovuti, in gran parte, alla scarsa digitalizzazione delle piccole e medie imprese del commercio spagnolo, che presentano un utilizzo dell’IA tasso di appena il 4,1%. Rispetto a quelli registrati dalle grandi imprese, che salgono al 47%, o dalle medie imprese, che superano il 18%.

Il divario tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese

Durante lo scorso anno fiscale, il primo senza restrizioni post-pandemia, è cresciuto il divario tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese nell’utilizzo di questi nuovi strumenti tecnologici. In particolare, aziende come Inditex hanno iniziato a ridisegnare i negozi di molti dei loro marchi, integrando servizi basati sull’intelligenza artificiale come camerini intelligenti o virtuali nel caso di Zalando, dove i clienti possono creare un avatar per vedere come staranno i vestiti prima di acquistarli .

Tuttavia, rispetto a questi giganti, le PMI hanno progredito a un ritmo più lento con l’integrazione di soluzioni più globali come i sistemi di pagamento senza contatto. In questo senso, l’associazione dei datori di lavoro delle aziende dell’economia digitale, Adigital, fissa il 2030 come la data in cui tutte le aziende di vendita al dettaglio spagnole avranno accesso a sistemi automatizzati su larga scala grazie all’intelligenza artificiale.

Da parte sua, Angela Sanchez, direttrice di retail e high street presso la società di consulenza immobiliare Laborde Marcet, sottolinea che “il settore sta attualmente prendendo di mira l’analisi attraverso i big data per fornire servizi più personalizzati ai clienti non solo nell’e-commerce, ma anche nei negozi, cercando così di ottenere un esperimento vegano completo Anticipando le tendenze che il commercio spagnolo ripeterà in questa materia, l’esperto aggiunge: “Sempre più aziende in paesi come il Giappone sono state in grado di applicare l’intelligenza artificiale al punto da garantire che ci non sono intermediari nel processo di appalto, tuttavia, riteniamo che sia un’opzione irrealistica implementarla in Spagna.

Allo stesso modo, secondo Angela Sanchez, le sfide che le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale nel commercio spagnolo devono affrontare sono i miglioramenti nella logistica, nella produzione e nel magazzino che migliorano l’errore umano e l’efficacia delle previsioni di approvvigionamento. “Ci sono sempre più aziende di e-commerce in grado di prevedere in tempo reale e risolvere i dubbi degli utenti in base ai loro gusti e bisogni esatti. In un futuro non troppo lontano, conclude, la nostra shopping experience sarà più fluida e raffinata.

Fontana: eleconomista.es