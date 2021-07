“Solo un miracolo la salverà”

Jair Bolzano Era duramente critico nei confronti del governo Alberto Fernandez Promesso che “Solo un miracolo salverà l’economia argentina”.

Il presidente brasiliano ha espresso la sua intenzione di tenere le elezioni il prossimo anno, seminando dubbi sul sistema delle urne elettroniche in vigore nel suo paese dagli anni ’90 e ribadendo il suo appello alla riforma.

Lì ha avvertito del pericolo della vittoria della sinistra Lula da Silva Preferito in vari sondaggi. Ha citato esempi di regimi Venezuela sì Cuba, Ulteriore Argentina.

“Non parlerò di Cuba e Venezuela. Parlerò dell’Argentina. Non ha funzionato da nessuna parte Del mondo“Ha detto Paulsonaro.

Pochi minuti dopo sono arrivate le dure critiche Situazione economica.

“Quello che sta succedendo oggi in Argentina… Ero nel 2019. Ho detto con molte critiche che dovremmo pensarne uno se la sinistra tornasse in quel paese. Operazione Benvenuto Rio Grande do Sulil, “Polsano ha parlato della politica attuata per portare gli immigrati venezuelani in Brasile.

Ha concluso severamente: “La gente sta già iniziando a lasciare l’Argentina. Solo un miracolo può salvare l’economia. “

Alberto Fernandez guida il recente incontro del Mercosur in mezzo alle tensioni regionali. Foto del Presidente

Indicato direttamente Alberto Fernandez, Con l’esempio del blocco delle esportazioni di carne.

Esso Brodo di carne crudo, “C’è stata un’interferenza diretta da parte del presidente, che ha imposto un divieto di 30 giorni sulle esportazioni dirette di carne, dicendo che i prezzi sarebbero diminuiti e la gente avrebbe potuto acquistare. Niente carne in frigorifero“, Ha descritto come un panorama.

In precedenza, il presidente brasiliano aveva messo in dubbio l’esito delle elezioni del 2014 (ha vinto Dilma Rousseff) e del 2018 (Paulsonaro ha vinto solo al secondo turno) e ha ribadito che ci sarebbero state le elezioni in quel Paese l’anno prossimo.

“Mi piacciono le elezioni del prossimo annoLe faremo, ma elezioni pulite, democratiche e oneste”, ha detto Bolzano, promuovendo il cambiamento del sistema elettorale.

“Quanto vivremo con questo pessimismo?” Si chiese.

Le critiche sono in aumento

Il Presidente del Brasile ha rivolto queste domande all’Argentina in “Live da Semana com President Jair Bolzano”. Facebook sì Luce web.

Le sue parole corrispondono alle parole che ha pronunciato qualche giorno fa Pericoli in caso di svolta da sinistra Governato da Lula da Silva.

“Guarda cosa succede quando la sinistra torna al potere. Me lo aspettavo nel 2019. Gli argentini stanno già scappando in Brasile. Brasiliani, dove scapperanno?” Ha ricordato questo martedì.

Già nella precedente trasmissione del suo scambio Flussog Ha preso di mira l’Argentina.

“Non c’è bisogno che ci sia una sfera di cristallo Dire. Chi fa la scelta sbagliata, prima o poi ne pagherà il prezzo”, aveva avvertito all’epoca Bolzano.

C’è stata un’altra scorciatoia recente quando Alberto Fernandez ha affermato di essere brasiliani Vengono dalla giungla. “Il messicano è uscito dagli indiani, i brasiliani sono usciti dalla giungla, ma noi siamo usciti dalle navi argentine”, ha detto il presidente argentino, che ha confuso la creatività di quelle parole (ha promesso che erano dell’Octavio Boss, ma da loro Litto nebbia).

Dopo Fernandez, la risposta di Jair Bolzano è stata che i brasiliani venivano “dalla giungla”.

Allora, Bolzano Risposto sui social Con la parola “Nella giungla!” E una foto di lui che sorride mentre visita una riserva domestica.

Ha poi risposto con la guancia sull’errore di Fernandes.

“Credo che Maduro e Fernandez… Non esiste un vaccino per curare il socialismo«Una domanda molto reazionaria nella testa dei due», ha sottolineato Bolzano.

Ci sono Le tensioni si riflettono nel Mercosur, dove il Brasile e Uruguay Incoraggiano la possibilità che i paesi firmino accordi bilaterali con paesi al di fuori del campo.

Alberto Fernandez ha ripetutamente respinto questa possibilità Louis Lagalle ha sfidato Pow: “La cui posizione non vogliamo essere. Se abbiamo una posizione, lasciamo che prendano un’altra nave.”

D.S.