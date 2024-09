Negli antichi depositi dei tram nel cuore di Leidseplein (Amsterdam), oggi occupati dai De Hallen Studios, Sennheiser Nell’ambito dell’IBC 2024 ha presentato la prima soluzione a banda larga bidirezionale al mondo: Spectera.

Utilizzo innovativo Tecnologia WMAS (Sistemi audio multicanale wireless).Spectera riduce drasticamente la complessità del sistema wireless, aumentando allo stesso tempo notevolmente la capacità, consentendo Flusso di lavoro per risparmiare tempo E invia a Controllo e monitoraggio completi da remotocompreso il rilevamento permanente dello spettro.

Gli spettri includono Impacchi per il corpo a due vie Che gestisce contemporaneamente i segnali digitali IEM/IFB e microfono/linea. La soluzione è straordinariamente resistente allo sbiadimento RF e Consente l’uso flessibile del canale RF a banda largaad esempio per IEM digitali con una latenza sorprendente fino a 0,7 ms. Inoltre, lo Spectera SEK Backpack gestisce sia il microfono che l’audio IEM, nonché i dati di controllo, sullo stesso canale RF a banda larga.

Co-CEO Andreas Sennheiser e Daniel SennheiserAmmettono di essere “entusiasta di vedere come anni di sviluppo tecnologico e di lavoro sulle politiche dello spettro siano diventati un ecosistema wireless digitale che risolverà molti dei problemi che gli utenti dei sistemi wireless multicanale devono affrontare oggi”.

“La nostra soluzione a banda larga sarà ideale per le grandi produzioni, siano esse tournée, trasmissioni, teatro o qualsiasi altro campo che richieda configurazioni audio multicanale. Spectera soddisfa i desideri e le esigenze principali dei nostri clienti in termini di facilità d’uso, affidabilità operativa e flessibilità. Aggiungono: “Fornisce meno coordinamento, ridondanza e flessibilità di frequenza notevolmente inferiori in un ecosistema che cresce con le tue esigenze”.

Tecnologia WMAS

La trasmissione digitale bidirezionale a banda larga affronta molte delle sfide tipiche affrontate oggi da utenti, operatori e proprietari di sistemi audio wireless. Queste sfide includono un coordinamento delle frequenze molto complesso e un cablaggio complesso per un gran numero di canali, nonché la notevole quantità di spazio che un sistema wireless multicanale continua a occupare nel magazzino, in tournée e dietro le quinte, sia in termini di spazio e tempo necessari per caricare, scaricare e configurare.

La trasmissione bidirezionale a banda larga risolve molti problemi tipici dei sistemi wireless multicanale. Ad esempio, i grandi rack nel backstage con trasmettitori IEM e ricevitori microfonici possono essere sostituiti con un’unica stazione base intelligente.

Sebastian Georgi e Jan Waterman Sono gli inventori dell’approccio specifico di Sennheiser al WMAS. La tecnologia che hanno sviluppato è a Variante speciale di OFDM-TDMAprogettato specificamente per comunicazioni multicanale, full-duplex e a bassa latenza.

Come sottolineano, “Invece di più frequenze portanti RF a banda stretta da 200 kHz, utilizziamo un singolo canale RF a banda larga per la trasmissione audio: trasmissione bidirezionale di dati audio e di controllo, per essere più precisi.” Nell’approccio di Sennheiser, il canale RF a banda larga è un canale TV a 6 o 8 MHz, a seconda delle normative locali. WMAS organizza i propri collegamenti audio all’interno di questo canale. A ogni collegamento audio, sia esso microfono o IEM, vengono assegnati intervalli di tempo specifici per trasmettere le proprie informazioni audio: per la prima volta è possibile avere IEM e microfoni sullo stesso canale TV anziché su due canali separati da una banda di guardia. Poiché tutti i collegamenti vocali utilizzano l’intera larghezza del canale RF quando è il loro “turno”, l’attenuazione RF è notevolmente ridotta. Ciò corrisponde a una diversità di 40 volte per un canale di radiofrequenza da 8 MHz e di 30 volte per un canale televisivo da 6 MHz. Inoltre, la densità spettrale è bassa, il che facilita il riutilizzo delle frequenze, ad esempio in un grande festival, tra vicini. Teatri o complessi radiotelevisivi.

Stazione base

Una delle innovazioni più sorprendenti nell’ecosistema Spectera è senza dubbio la stazione base, che Un’unità rack dispone di 32 ingressi e 32 uscitesostituisce un rack pieno di ricevitori microfonici wireless e trasmettitori IEM. L’intera produzione può essere ospitata su un singolo canale RF a banda larga (6 o 8 MHz). La riduzione dello spazio si estende ai sistemi portatili, che gestiscono contemporaneamente le esigenze di microfono/linea e IEM/IFB.

Stazione base Gestisce fino a 64 connessioni audioovvero 32 ingressi e 32 uscite, in un semplice formato 1U da 19 pollici. La stazione base può ospitare fino a due canali RF a banda larga. La stazione base è indipendente dalla frequenza; L’attivazione della licenza locale corrispondente della stazione base caricherà automaticamente le bande di frequenza approvate.

IL Ripetizione È stato fondamentale nella progettazione della stazione base. Contiene due fonti di energia Dante Comunicazioni Primario e secondario, due slot per connessioni MADI ridondanti opzionali (ottiche o BNC) e quattro porte per antenna, che consentono non solo la ridondanza, ma anche una copertura estesa e simultanea dell’area dell’antenna o una maggiore capacità del sistema attraverso l’uso di bande di frequenza aggiuntive. Le porte a cascata verranno abilitate per l’unità con una futura versione del firmware. Si noti inoltre che nella stazione base non sono presenti componenti RF, quindi non vi sono interferenze con altri dispositivi wireless nel rack.

Controllo e monitoraggio

Spectera rappresenta un cambiamento completo nel controllo e nel monitoraggio: fornisce non solo un canale posteriore; Comunicazione bidirezionale continua In ogni momento, completamente controllato a distanza. Con un flusso di dati di controllo sempre attivo, puoi regolare le impostazioni audio, adattare i livelli IEM e del microfono, monitorare lo stato RF e della batteria e molto altro ancora. Lui Crittografia AES 256 (modalità AES 256 CTR con scadenza > 10mila anni) sia per i dati vocali che per quelli di controllo garantisce la necessaria riservatezza dei dati.

Inoltre, tutte le unità rilevano continuamente lo spettro, il che significa che scansionano potenziali interferenze provenienti da altre sorgenti RF. Con Spectera è possibile per la prima volta vedere “dietro” il canale RF effettivamente utilizzato e rilevare le interferenze.

Offerte Spettri Qualità del suono digitale firmata Sennheiser Per microfoni, strumenti e IEM, utilizzano diversi codec audio ottimizzati per ciascuna applicazione, tutti elaborati internamente con Precisione in virgola mobile a 32 bit.

Per quanto riguarda le bottiglie, SEK risparmia anche spazio perché Lo stesso sistema portatile può gestire sia IEM che microfoni o strumentiQuesto può essere definito e modificato in modo flessibile durante la presentazione. Lo zaino Spectera SEK può essere contemporaneamente un trasmettitore di microfono/strumento e un ricevitore IEM.

Il sistema portatile è dotato di un connettore a tre pin per un microfono con cuffia, un microfono con cuffia (scegli tra un’ampia gamma di popolari modelli Sennheiser) o un cavo per strumenti (come CI 1-4). Il jack per cuffie da 3,5 mm si collega alla gamma di cuffie auricolari professionali Sennheiser e dispone di un amplificatore per cuffie ad alta potenza con adattamento di impedenza. Il SEK è dotato di un display continuo, dove le informazioni del dispositivo rimangono sullo schermo anche quando l’unità è spenta.

Il sistema portatile è disponibile in una varietà di Frequenza UHF (470 – 608 MHz e 630 – 698 MHz) e altri 1G4 (1350 – 1400 MHz e 1435 – 1525 MHz). Funziona con una batteria ricaricabile da 70 BA (come Evolution Wireless Digital) e può fornire fino a sette ore di autonomia a seconda delle impostazioni selezionate.

IL Antenna DAD con protezione IP 54 È un’antenna trasmittente e ricevente che gestisce contemporaneamente segnali microfono/linea, segnali IEM e dati di controllo. L’antenna trasporta i componenti RF del sistema, eliminando la necessità di amplificatori, divisori e combinatori. L’RF è numerato qui, quindi l’antenna DAD non utilizza un connettore BNC e un cavo coassiale per connettersi alla stazione base, ma un connettore RJ 45 potenziato e un cavo CAT 5e, che sono molto più facili da maneggiare e più economici e non lo sono . Incline alla perdita di cavi come i cavi coassiali. L’antenna è alimentata dalla stazione base tramite PoE.

Infine, se la stazione base è il cuore dell’ecosistema Spectera, il nuovo software Linkdisk È la tua spina dorsale. L’app desktop viene eseguita sul tuo Mac o PC, trasformandolo in un centro di monitoraggio e controllo remoto. L’operatore può scegliere in modo flessibile tra modalità di collegamento vocale con diversi livelli di qualità del suono, latenza, possibili collegamenti vocali e portata, nonché controllare e monitorare da remoto l’intero sistema, con tutte le impostazioni audio e gli stati RF visibili.

