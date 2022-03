Soluzioni tecnologiche, un alleato fondamentale per attrarre e trattenere il talento umano

La fidelizzazione dei talenti diventa più complessa man mano che il capitale umano diventa più volatile. Oggi i dipendenti esigono motivazioni che vadano oltre la retribuzione economica, i valori legati alla cura dell’ambiente e della comunità in cui l’organizzazione opera e lo sviluppo di uno scopo personale allineato agli obiettivi aziendali.

La scansione EY ha rilevato che un file Il 54% dei dipendenti a livello globale sarebbe disposto a lasciare il lavoro se non avesse maggiore flessibilità nelle loro attuali posizioni.

D’altra parte, i team di lavoro stanno diventando sempre più diversificati e multigenerazionali. Le aziende in grado di dare voce e inclusione a tutti i loro membri e che rompono i pregiudizi legati all’età e spiegano che tutti hanno informazioni da offrire, raggiungeranno livelli più elevati di innovazione e creatività.

Inoltre, è possibile adottare un approccio migliore nei confronti dei clienti, che sono anche diversificati, e si possono ottenere risultati ancora migliori. Lo ha stimato la società di consulenza McKinsey & Co L’aumento della diversità etnica e culturale rende le organizzazioni il 36% più propensi a raggiungere una maggiore redditività.

“In questo contesto complesso e sorprendente, le soluzioni tecnologiche possono diventare alleate essenziali e diventare una delle priorità chiave nell’agenda dei dirigenti del settore”, ha affermato Annie Neubrich, leader del portafoglio SAP SuccessFactors per l’America Latina e i Caraibi. Ciò è dimostrato dalla crescita esponenziale che queste soluzioni HR hanno raggiunto nell’ultimo anno.

Ad esempio, utilizza Arcos Dorados, il franchising McDonald’s più grande al mondo, con una presenza in 20 paesi in America Latina e Caraibi, per approfondire il processo di trasformazione nell’area HR, aggiungendo maggiore flessibilità e resilienza ai propri clienti. Operazioni relative alla gestione di oltre 70.000 dipendenti in America Latina.

Allo stesso modo, Colombiana de Comercio (Alkosto), distributore sul mercato di prodotti per la casa e l’elettronica, ha migliorato la gestione di oltre 12.000 dipendenti attraverso SAP SuccessFactors, grazie a Visualizza chiaramente e automatizza le prestazioni della forza lavoro e i processi di sviluppoEvita le interazioni manuali e migliora la loro gestione fino al 70%.

“È sempre più chiaro che una corretta gestione del capitale umano è una delle chiavi del successo di qualsiasi organizzazione, in questo senso avere strumenti che semplificano le operazioni, consentono una migliore esperienza per i collaboratori e supportano lo sviluppo professionale di ciascuno. Essenziale per attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti sul mercato‘ ha concluso Annie Newbrich.

Investi in tecnologia per aumentare la produttività nelle operazioni

Secondo uno studio di IDC, in America Latina il 58% delle PMI sta già investendo in tecnologia per aumentare la produttività delle proprie operazioni e, secondo Andy, il 60% delle aziende in Colombia ha una strategia per la trasformazione digitale, quando nel 2016 questa la percentuale era del 25%, rendendo notevole l’attuale percorso verso la digitalizzazione.

Tuttavia, è ancora necessario comprendere il duo tecnologico con altri fronti delle aziende e integrarli nella strategia, dove Per implementare ulteriormente le tecniche di intelligenza artificiale, AnaliticaE il grandi datiTra gli altri strumenti, la tecnologia stessa ha bisogno di altri fattori per supportare il cambiamento e creare sinergie per garantire una corretta trasformazione aziendale.

Un esempio di ciò è il risultato di nuovi canali di interazione con i consumatori, che dovrebbero essere più efficienti, divertenti e meno dispendiosi in termini di tempo, indipendentemente dal fatto che siano online, offline o una combinazione di entrambi. Ecco perché è importante avere esperti che sappiano come trasformare le informazioni in storie vicine, chiare e di successo.

“Grazie alla tecnologia è possibile comunicare più facilmente e velocemente; tuttavia, La tecnologia stessa non garantisce una connettività ottimaleDa qui l’importanza di allineare entrambe le parti: tecnologia e comunicazioni strategiche, per migliorare sia gli strumenti che la messaggistica, in modo chiaro, agile e assertivo”, ha affermato Daniel Villa, CEO di Double V Partners.