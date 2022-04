Sonic 2 The Movie si apre negli Stati Uniti con numeri migliori del primo

È passata più di una settimana film sonic 2 Sono il primo spettacolo Nei cinema spagnoliTuttavia, non lo ha fatto negli Stati Uniti fino a venerdì 8 aprile. La sua prima apparizione segue la linea delle altre regioni e parte con il piede destro, meglio del primo film La mia voce. In Spagna, per esempio, è diventatoIl film più visto alla sua prima, il 10% in più rispetto alla storia originale. proprio adesso Limite Indica che il sequel di Paramount e Sega entrerà tra 23 e 25 milioni fino a venerdì, con il potenziale per raggiungere 60-65 milioni entro la fine della settimana.

Queste aspettative superano i dati film sonoro Nei primi tre giorni, quando ha portato negli Stati Uniti 58 milioni di dollari. A livello globale -con la Settimana dei mercati europei- Si prevede di superare i 100 milioni. Le valutazioni degli spettatori e dei media sono molto positive: 68% su Rotten Tomatoes, A su CinemaScore -come first-, con l’87% di recensioni positive e il 74% consigliato su Comscore; Nel caso di bambini di età inferiore ai 12 anni, le recensioni positive salgono al 95% e sono consigliate del 79%.

Con questi dati, film sonic 2 È il più visto in questi giorniseguito da MorbioE città perdutaE Ambulanza Di Michael Bay – Aggiornamento di questa settimana- , Tutto ovunque in una volta S Batman Con Robert Pattinson come leader.

Storia del film sonic 2 seguire un’idea Sonico 3, Sonic e Tails si scontrano con un’alleanza di Robotnick e Knuckles. Dopo essere arrivato uno Il terzo film è già confermato serie Knuckles. L’ambizione della casa di produzione va oltre e parla di a Mondo cinematografico con Sonic e i suoi compagni. Ci sono voci su un film spin-off con protagonista Tails, e nessuno lo dubita Vedremo volti più familiari dei giochi sul grande schermo o in TV.