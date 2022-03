I giocatori dell’ultimo gioco di FromSoftware sanno come fare miracoli e ora Sonic arriva all’Elden Ring grazie al creatore del personaggio. Non ci si aspetterebbe di giocare a due giochi diversi come Elden Ring e Sonic The Hedgehog, ma un giocatore ha recentemente portato un incantesimo SEGA nello spietato regno delle Midlands, con il suo marchio Spin Dash. Elden Ring è uscito sul mercato solo un mese fa, ma è già considerato uno dei videogiochi più venduti dell’anno.

Gli stream Twitch di Elden Ring stanno rapidamente diventando i contenuti più visti sui social media e F.romSoftware ha annunciato che sta valutando la possibilità di trasformare Elden Ring in un franchise multimediale. Per sfruttare il successo del gioco. Questo è il motivo per cui non è raro scoprire che Sonic arriva all’Elden Ring.

Sonic arriva all’Elden Ring

Vedendo Sonic arrivare sull’Elden Ring, lo dobbiamo all’utente di Reddit itsmarcoyolo che ha recentemente pubblicato su Elden Ring subreddit Un video di gioco che lo mostra mentre gareggia nella modalità multiplayer di Elden Ring nei panni di Sonic The Hedgehog, o almeno come un personaggio sfigurato che assomiglia a questo personaggio iconico. Mentre il classico tema “Vivi e impara” di Sonic Adventure 2 viene riprodotto in sottofondo, il suo personaggio marcoyolo attacca gli altri giocatori con l’attacco caratteristico di Sonic.

Sì, Sonic arriverà sull’Elden Ring grazie al creatore del personaggio Il veloce riccio non è così carino come nella sua serie originale. Tuttavia, è interessante vedere come i giocatori creativi possono utilizzare le risorse che il gioco ti offre.