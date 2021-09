Sonic Colors Ultimate: i giocatori si lamentano dei loro numerosi problemi durante il passaggio

Sonic è uno dei personaggi più famosi e importanti dell’industria dei videogiochi e questo venerdì abbiamo potuto incontrarlo di nuovo per festeggiare il suo 30° compleanno con… Colori Sonic: Ultimate, che è stato a lungo atteso e ha chiesto di essere rimasterizzato PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Da una delle sue avventure 3D migliori e più famose, originariamente pubblicata in esclusiva per Wii nel 2010.

Tuttavia, quella che avrebbe dovuto essere la gioia si è trasformata in Un vero incubo per i fan di Hedgehog che hanno deciso di acquistare la propria copia di Switch, ha colpito il mercato pieno di gravi bug del softwareCiò include arresti anomali che forzano un riavvio completo della console, arresti anomali, personaggi che attraversano il terreno e cadono all’infinito e grafica danneggiata che rende ingiocabili i livelli, solo per citarne alcuni.

La situazione è così terribile per i giocatori che questo fine settimana hanno preso il controllo dei social network e Sega e Sonic hanno fatto tendenza a denunciare la situazione in cui hanno rilasciato questa versione di un gioco molto amato di blue-blackout e condividere i tanti errori che fanno che rovinano la loro esperienza. In questa stessa notizia puoi vedere alcuni esempi.

Qui, vale anche la pena notare che i miglioramenti visivi rispetto ad altre versioni del remaster sono più impercettibili e che il titolo nell’ibrido Nintendo gira a 30 fps, invece dei 60 fps che fa su PS4, Xbox One e PC. Finora né Sega né Blind Squirrel Games, gli autori del rework, hanno commentato la questione., quindi non sappiamo se ci sono piani per rilasciare una patch che risolva questo pasticcio.

Colori Sonic: Ultimate lui è Un gioco platform di velocità 3D in cui dobbiamo accompagnare la famosa mascotte Sega in una nuova avventura per sconfiggere il malvagio Dr. Robotnik Mentre superiamo molti livelli di salti e corse ad alta velocità, sconfiggendo nemici, raccogliendo anelli e usando i poteri che ci dà Wisps. occupazione vandalo Noi possiamo analisi La sua versione per PS4, dove non ne soffriamo un insetto per tutta la partita.