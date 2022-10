Sonic Frontiers: Takashi Izuka risponde a Zelda: Breath of Wild Comparisons

confini vocali Riguarda solo il bar. Tuttavia, i mesi precedenti la sua uscita sono stati pieni di polemiche, con alcuni giocatori che hanno espresso disgusto per le fasi apparentemente vuote e le meccaniche di combattimento. Inoltre, c’era chi lo sosteneva Il titolo ha preso molta ispirazione da lui The Legend of Zelda: Breath of the Wild E il suo mondo aperto. Tuttavia, ci sono davvero delle somiglianze tra i due titoli?

In una recente intervista ai media, sama ha giocato (Attraverso il divario), Takashi Izuka, l’attuale capo del Team Sonic, ha parlato di vari argomenti relativi alla prossima uscita. Ad un certo punto della conversazione ha affrontato le presunte somiglianze tra il videogioco The Blue Hedgehog e il popolare moniker Nintendo.

Il capo del Team Sonic risponde ai confronti di Zelda: Breath of the Wild

Il creatore giapponese afferma che, nonostante gli elementi open world, confini vocali È un’esperienza che si concentra maggiormente sul movimento, con diverse sezioni lineari in cui la velocità è molto importante.

“Dal punto di vista del team di sviluppo, hanno creato un gioco d’azione. Vieni a Zelda: Il respiro della natura Come un gioco di ruolo, perché non è come il gioco d’azione che hanno creato. Come sapete, c’è lo stesso elemento di libertà che gli è stato applicato profumo selvaggio Come un gioco di ruolo, ma hanno preso l’azione lineare e ad alta velocità dei giochi Sonic e hanno implementato la libertà lì. “

Immediatamente, Takashi Izuka osserva che sebbene i membri dello studio siano fan del popolare franchise Nintendo, non vedono somiglianze tra confini vocali e l’esclusivo videogioco Switch. Indica anche che non sembra così principessa del crepuscolo o qualsiasi altro progetto.

Abbiamo pensato ‘È un gioco open world?’ ‘ o ‘È simile a profumo selvaggio? ‘. Molti membri del team adorano la serie ZeldaPiace profumo selvaggio. Ma non vedono somiglianze tra le partite”.

Ma dicci, questo moniker di riccio blu ti eccita? Vi leggiamo nei commenti.

confini vocali Arriverà nei negozi l’8 novembre e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S, PC e Nintendo Switch. Troverai altre notizie relative a questo videogioco open world se visiti Questa pagina.

