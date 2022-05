Sonic Origins è sviluppato da Sega, non dai fan

Sviluppatore mania sonora Formato da membri di spicco della community di fan games di La mia voce; È chiaro che non si sta sviluppando risorse.

Mentre il suo lavoro sarà utilizzato nella collezione retrò; Gli sviluppatori hanno chiarito che non va oltre squadra sonora È lui che mette davvero insieme il gioco.

Questo succede dopo canone Altri sviluppatori fanatici hanno confermato che il loro lavoro sarebbe stato nel gioco il mese scorso; Il che ha portato molti a credere che stessero lavorando all’intero progetto.

Tuttavia, ora è stato confermato Sega Stai semplicemente usando la tua copia di sonic the hedgehog 3 e knucklesTutto è fatto internamente.

Lo studio spiega: “Per affrontare i malintesi sulla partecipazione di Headcannon a #SonicOrigins, non abbiamo lavorato sugli Origins stessi, né abbiamo svolto alcun lavoro aggiuntivo su Sonic 1, 2 o CD” (grazie, Stadio sonico).

“Siamo stati incaricati di costruire la versione Retro Engine di S3 & K come progetto separato da Sonic Origins di Sega; il lavoro Headcannon utilizzato in #SonicOrigins, incluso S3 & K, è stato eseguito in Origins dal team interno di Sega , che ha anche apportato modifiche/aggiunte speciali di beni.

Per affrontare le incomprensioni riguardanti il ​​coinvolgimento di Headcannon in #SonicOrigini– Non abbiamo lavorato sugli Origins stessi, né abbiamo fatto alcun lavoro aggiuntivo su Sonic 1, 2 o CD. Siamo stati incaricati di costruire la versione Retro Engine di S3 & K come progetto separato da Sonic Origins di Sega – Headcannon (@Head_cannon) 18 maggio 2022

Naturalmente, questo lo indica Sega Ancora interessato a lavorare con i creatori di fan game; Dal momento che il lavoro svolto nelle versioni precedenti si rifletterà risorse.

YouTube A + Start è stato già annunciato dopo risorse Verrà rivelato che stava lavorando come artista principale nel remaster di Sonic 3 e tirapugni.