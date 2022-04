Sonic Spinball e altri due classici SEGA sono una sorpresa per il Nintendo Switch Online Expansion Pack

Ci si abitua molto rapidamente alle cose buone, ma si aggiunge la nuova sorpresa Nintendo passa in linea Non passa inosservato: a partire da oggi, tre nuovi titoli Mega Drive entrano a far parte del catalogo dei pack di espansione. Tre classici sono come tre soli: Space Harrier II, Bright Force II E niente di meno di Lo spinball Sonic the hedgehog.

Tre giochi, si diceva, erano già su Switch come parte di CLASSICI SEGA MEGA DRIVEuna compilation di giochi pubblicata da SEGA nel 2018, anche se – com’è logico – l’importante non è la novità dei giochi, ma gli abbonati al batch aggiuntivo di contenuti di Nintendo Switch Online potranno godersela Senza costi aggiuntivi.

Da qui, dobbiamo renderci conto che la nuova selezione di giochi è davvero interessante, il che è piuttosto straordinario per un fan di SEGA:

Space Harrier II Non solo ha ripristinato lo spirito arcade dell’azienda e la travolgente creatività di Yu Suzuki, ma è stato anche uno dei titoli che ha lanciato lo stesso Mega Drive in Giappone e negli Stati Uniti.

Forza luminosa II Da parte sua, ha migliorato il carattere di ruolo del gioco SEGA a 16 bit. La sua integrazione nel servizio Switch verifica nuovamente la posizione della console Nintendo contro il fanatico dei giochi di ruolo tattici.

finalmente, Sonic the Hedgehog Spinball È una delle piattaforme più folli e originali del Supersonic Hedgehog: Sonic ha perso la sua super velocità, ma adattare il personaggio a livelli enormi ispirati ai flipper è stato un clamoroso successo.

Questi tre giochi sono ora disponibili per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online che hanno accesso al pacchetto di espansione, che combina i classici di N64 con le espansioni di Animal Crossing: Nuovi Orizzonti S Mario Kart 8 Deluxe.

Per riferimento, un abbonamento Nintendo Switch Online di 12 mesi viene valutato insieme al pacchetto di espansione 39,99 €. E se preferiamo un piano familiare annuale da condividere con un massimo di 8 account, lo è anche il prezzo 69,99 euro.

È già stato un grande anno per Sonic e non siamo nemmeno a metà del 2022.

Coincidenza o meno, l’arrivo di Sonic The Hedgehog Spinball su Nintendo Switch Online avviene molto presto dopo l’annuncio ufficiale di

risorse audioil titolo che raccoglierà e mescolerà i contenuti di cinque classici Mega Drive e Mega CD se consideriamo che Sonic 3 & Knuckles era originariamente disponibile in due cartucce.

Il fatto è che S.Unic the Hedgehog Spinball È un’avventura completamente diversa dalla saga principale. Più sperimentale, ovviamente, ma con il suo genio e conserva l’essenza di un titolare di standard SEGA che è stato così assente in molte delle principali missioni. Potremmo rimanere senza vedere come i suoi contenuti finiscano per mescolarsi con le altre avventure in esso incluse risorse audioMa la sua aggiunta al servizio non passa inosservata.

Tuttavia, bisogna ammettere che Sonic è sulla strada del successo: il successo film sonic 2 C’è da aggiungere che prima di chiudere l’anno ci divertiremo confini vocali, il primo gioco open world. Non escludono nuove sorprese legate al riccio e ai suoi amici da oggi fino alla fine del 2022.

Da parte loro, i giocatori di Nintendo Switch Online non smettono mai di aggiungere gioia. A marzo sono arrivati ​​fino a tre set di giocattoli e finora ad aprile Mario Golf è integrato e irresistibile copia sperimentale è necessario Costruttori di Dragon Quest 2. Cosa accadrà dopo? Forse è arrivato il momento di regalare una nuova gioia agli abbonati che non hanno ancora scelto l’expansion pack Arrivo del lombrico C2.