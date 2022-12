Sono 27 i film candidati all’Oscar per il miglior film d’animazione 2023

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicato l’elenco ufficiale di 27 film che partecipano alla gara Oscar per il miglior film d’animazione 2023.

Non ci sono sorprese sulla lista. Netflix è in competizione con “Pinocchio” di Guillermo del Toro, “The Sea Beast”, “My Father’s Dragon”, “Wendell & Wild”, “Apollo 10 ½” e “Drifting Home”. Di tutti loro i primi tre sembrano essere i favoriti per ottenere la nomination.

La Disney cercherà di vincere di nuovo il titolo, questa volta con “Turning Red” e “Lightyear” della Pixar, oltre all’inedito “Stranger World”. Nel frattempo, Apple verserà un sacco di soldi nella “fortuna” mal ricevuta per cercare di fare colpo in gara.

Attenzione ai cavalli di DreamWorks e Universal Pictures: “The Bad Guys” è stato molto popolare e ci sono cose molto buone su “Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio” (Il gatto con gli stivali 2) che possono entrare nella mischia in questi ultimi settimane dell’anno.

GKIDS ha sempre grandi film asiatici in corsa, e quest’anno non fa eccezione, in competizione con il capolavoro di Masaaki Yuasa “Inu-Oh”, il film cinese “New Gods: Yang Jian” e l’amato film “Goodbye, Don Glees!”. Speriamo che almeno uno di loro ottenga la nomination.

Ino Oh | Per gentile concessione di GKIDS

Nella lista troviamo anche la bellissima animazione francese “Little Nicholas, Happy as Can Be” che ha vinto il miglior film ad Annecy 2022, il documentario d’animazione (e selezione canadese per l’International Academy Award) “Eternal Spring”, e il fantastico “Mad Dio.”, Magnum opus del leggendario Phil Tippett.

“Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood” di Richard Linklater ha dovuto fare appello all’Accademia dopo essere stato ingiustamente respinto dal ramo dell’animazione per la sua tecnica di rotoscoping (un altro esempio di quanto l’Accademia sia ignorante riguardo all’arte). ) Ma alla fine compete davvero. L’amato film d’animazione Marcel the Shell with Shoes On è un altro film d’animazione che era in gioco a causa della sua natura ibrida, ma qui possiamo vedere che ha già il suo posto sicuro nella corsa.

