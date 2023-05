“Sono al mio meglio”

A I suoi 33 anni, Cugino Roglik Ha cambiato strategia questo 2023 e ha segnato un doppio secolo Ruota e gira. Lo sloveno, con 7 vittorie e un totale di 72 vittorie, avrà sete di rivincita Remco Evenepol E quello che è successo all’ultimo round spagnolo, dove a causa di una caduta il belga non ha potuto lottare fino alla fine per La Roja.

Primos era tormentato dai problemi che avevano afflitto il suo popolo nei giorni precedenti La Grande Partenza analizza l’anteprima della gara al MARCA.

Ascoltare Come sei arrivato a questo Giro d’Italia?

Risposta Con grande passione e grande voglia. In ottima forma. La voglia di iniziare a godersi tutto.

K. La tua squadra affronta tutti i tipi di problemi: covid e cadute.

R. Sì, siamo stati sfortunati. Cerchi di prepararlo nel miglior modo possibile concentrandoti e prendendoti cura di te. Ma alla fine, ci sono fattori al di fuori del nostro controllo. È un peccato, ma spero che non andremo oltre. Non vogliamo che questo funga da scusa.

K. Stai prestando attenzione diretta?

UN. Non esattamente. Sono in buona salute e abbiamo testato questo giovedì mattina ed è risultato negativo.

K. Ma tutto questo non ti preoccupa?

R. NO. Sono calmo, non mi interessa. Ma in questi giorni non siamo contenti delle cattive notizie. Vogliamo iniziare ora a concentrarci sulla competizione. Abbiamo agito di nuovo. Siamo con le mascherine. Facciamo del nostro meglio per rimanere in salute perché è importante per noi. Ma oltre a questo non possiamo fare molto.

K. Sei già stato sul palco della ‘Corsa Rosa’ e hai una grande possibilità di vincerla.

R. Ho corso qui solo due volte, l’ultima volta ero terzo. Sono salito sul palco, ma mi è sembrata una vittoria. Nel 2019 ho vinto la mia prima tappa in un Grand Tour lì. Penso che questa sia una buona carriera per me. Inoltre, è vicino a casa mia in Slovenia ed è ancora meglio ei fan possono venire.

Roglick, in presentazione

K. Diresti di essere nel momento migliore della tua carriera?

R. Penso di sì (ci pensa). Penso di sì, ma dovrebbe essere confermato nei prossimi giorni.

K. Sfiderai tu contro Evenboel o ci saranno ospiti a sorpresa?

Risposta: Capisco che stiano parlando di noi due, ma non la vedo così. Ci sono molti altri contendenti!

Lezione di Roglic a Evenboel a Porto Basso per punire i Volta

K. In quali fasi pensi che tutto sarà deciso?

R. Al Giro, nella mia esperienza, è tutto difficile. Numero 4, numero 7,… quasi tutto! Come già sai, nei migliori tour puoi vincere o perdere ogni giorno. Ma qui è chiaro che l’ultima settimana sarà difficile. Qui in Italia, la scorsa settimana di solito è più dura di LaVuelta. L’idea è di andare lì in buona forma ed essere in buona forma per qualificarsi per la vittoria.

Giovedì a Primos, Pescara

K. Squadre come UAE, Bahrain o Ineos sembrano forti, non credi?

UN. Non lo so. Mi fido dei miei coetanei. Abbiamo una grande squadra e abbiamo obiettivi chiari. Ci concentriamo sui nostri.

Roglik vince a Volta e Evenpol ‘graffia’ nell’ultima tappa

K. Hai mai immaginato di dormire in rosa a Roma?

R. Certo, è un sogno. Un grande obiettivo. La mia prima grande sfida della stagione. Nessuno sloveno ha vinto il Giro prima e sarebbe bello essere il primo a farlo.

La tripletta di Roglick a Osimo lascia Maas e Landa con il miele sulle labbra

K. Tutti concordano sul fatto che l’indagine sul tempo della fine sarà la chiave. La vedi così?

R. Faremo del nostro meglio dall’1 alle 21. Come ho detto, non puoi semplicemente soppesarlo. Vogliamo essere forti, sia nelle prove a cronometro, sia in montagna… cerca di mantenere la taglia in tre settimane. Ma sì, quella cronometro e la posizione delle tre cime di Lavaredo faranno la differenza.

K. Questa domenica si inizia tutto con una cronometro, potrebbero esserci differenze?

R. Non ho percorso molti chilometri a cronometro agonistici in questa stagione. Tuttavia, mi sono allenato molto sulla bici da cronometro durante il campo in quota a Tenerife. Mi sento pronto per questo. Sono curioso di vedere come me la cavo perché è una giornata importante per la classifica generale. Qui puoi già vincere o perdere secondi importanti dopo.

K. Se ti confermassero che avresti vinto questo Giro anche se non avessi vinto un altro Tour, lo firmeresti?

P. No, voglio sempre vincere più gare.