“Sono disconnessi dalla realtà”: Charles Hoskinson, co-fondatore di Ethereum, pronuncia il suo verdetto sui titoli crypto

secondo liste CoinMarketCap S moneta gecoCardano è attualmente all’8° posto nella classifica delle criptovalute con la più grande capitalizzazione di mercato a livello globale. Ecco perché, ogni volta che il suo fondatore Charles Hoskinson, È anche uno dei fondatori di EthereumPensare al settore genera sia riflessioni che polemiche.

Nelle scorse ore Hoskinson ha realizzato diversi tweet per commentare l’attuale situazione del mercato. Sono stati separati dalla realtà, confermati dalla recente caduta che Criptovaluta come industria. nelle ultime 24 ore, La capitalizzazione totale del settore è diminuita di oltre il 5% anche se non si sono verificati eventi precipitanti.

Charles Hoskinson, fondatore di Cardano

Cardano Non è mai stato così forte e, francamente, anche molti altri progetti sono forti nel settore, Ma non sembra riflessivo, solo un mare di rosso. Hoskinson ha detto che i fattori macro vincono sempre.

in questa riga, Il creatore di Cardano Ha anche notato che l’attenzione dovrebbe sempre essere sul vero scopo della tecnologia. I problemi che risolvi. Le persone che aiuta. Nuove esperienze che prima erano impossibili e abilitate. Cardano sta cambiando il mondo grazie a tutti voi Ha assicurato che i nostri giorni migliori devono ancora arrivare.

Aggiornato anche Cardano

Mentre tutti gli occhi sono puntati Unisci da EthereumE il Fu annunciato il 15 o 16 settembre prossimiCardano è anche vicino a un aggiornamento che potrebbe fare un salto di qualità.

La blockchain si sta avvicinando rapidamente all’hard fork VasilL’appuntamento è per il 22 settembre. Secondo gli esperti, Vasil aumenterà significativamente le prestazioni della rete e fornirà un servizio migliore agli utenti.

I principali scambi del settore sono già pronti per questo evento e, come è successo dopo la fusione di Ethereum, Si prevede un’ulteriore espansione Ciò consente di creare più progetti sulla blockchain.

Bitcoin, Ethereum e altre principali criptovalute Questa settimana si è mosso nettamente al ribasso con i mercati azionari, a causa degli avvertimenti di un significativo calo del prezzo di Bitcoin all’orizzonte.

Il mercato delle criptovalute ha subito di nuovo una nuova flessione

prezzo Il prezzo del bitcoin scende al di sotto di $ 19.000 per bitcoin , aggravando i timori che possa scendere al di sotto dei minimi del 2022 se lo scenario del cigno nero di settembre venisse implementato. Anche il prezzo di Ethereum è crollato dopo il successo del primo passo del tanto atteso aggiornamento della fusione, facendo crollare il prezzo delle prime 10 monete BNB, XRP, Solana, Cardano e Dogecoin e inondando il mercato combinato delle criptovalute di meno di $ 1 miliardo.

Ora che la posizione dura della Fed sta facendo crescere il dollaro USA Prima di quella che qualche speranza sarà una “grande occasione”Gli operatori si stanno preparando affinché la Banca centrale europea (BCE) segua la Fed nell’aumentare i tassi di interesse giovedì, così come gli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti la prossima settimana.

*Nota con informazioni da Forbes USA.