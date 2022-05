Sono i figli dell’ex Minodo Ricky Melendez: eredi del giovane cantante identici ai genitori | persone | intrattenimento

Ricky Melendez era un membro di lieve Più “viziato” della band. Era famoso come uno degli adolescenti fondatoriè entrato all’età di nove anni, età che gli ha permesso di rimanere più a lungo all’interno del gruppo di successo che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Le sue canzoni “Y yo no bailó” e “Cámbiale las batterie” sono le canzoni più memorabili che ha eseguito e ha fatto ballare i suoi fan negli anni ’80, quando la febbre della band portoricana invase l’intera America Latina.

All’età di sedici anni, età obbligatoria che segna il culmine della sua carriera all’interno del gruppo, il giovane nato a Hato Ri, Porto Rico, Si ritirò nel 1984 per tenere il suo ultimo concerto a Caguas In un toccante addio, è stato raggiunto dall’ex Minodo.

Gli ex figli di Menudo Ricky Melendez sono una copia dei loro genitori

A differenza di Ricky Martin, che era il giovane che ha sostituito Ricky MelendezDopo aver lasciato Menudo, decise di continuare gli studi e per lei ottenne il titolo di avvocato in diritto commerciale, che gli permise di avere una carriera che gli avrebbe fornito una vita stabile.

Ricky Melendez ha sposato la sua giovane fidanzata Miriam Calderin, dalla quale ha avuto due figli: Ricardo Andres e Veronica Sofia Melendez, eredi che l’artista custodisce con grande orgoglio.

A 54 anni, l’aspetto di Ricky non ha subito un cambiamento radicale, perché ha un’immagine molto giovane che mantiene attraverso esercizi di routine. In questo modo è in salute e i suoi fan ripetono che ha il segreto dell’eterna giovinezza.

I capelli grigi si aggiungono all’aspetto dei suoi capelli ricci, gli stessi capelli che indossava durante il suo incarico a Menudo. E questi sono i monumenti, quelli che parlano del fatto che è lui il capofamiglia, quelli che ha formato insieme alla moglie, con la quale ha già festeggiato il suo ventottesimo anniversario.

Dal suo account Instagram, mostra il suo mondo, la sua famiglia e come ha vissuto l’esperienza di essere parte di Reunion, con i suoi amici Johnny Lozada, Rene Farrett, Charlie Masso, Ray Reyes e Miguel Cancel, e successivamente con il Get Your Motorcycle Tour.

E i suoi fan ripetono nelle loro pubblicazioni la grande somiglianza tra i loro figli e il cantante. “Ricky, tuo figlio è proprio come te e la femmina è come sua madre”, hanno commentato i suoi follower quando hanno notato che i suoi lineamenti e persino i suoi gesti sono gli stessi di suo padre.

Ricardo, 28 anni, è il primogenito ed ha ereditato le stesse trecce nere che hanno reso famoso suo padre. Il suo sorriso puzza, così come le sue sopracciglia folte e il naso gonfio.

In un disegno, il giovane è raffigurato mentre festeggia in famiglia, con le regine di casa, sua madre e sua sorella, il suo compleanno nel 2021, a conferma dell’unione che mantiene Meléndez Calderín.

Mentre Veronica, 26 anni, è la dolce metà della casa e una versione fedele e meticolosa di sua madre, Miriam. In una delle foto condivise sul suo account Instagram, Ricky mostra la sua bellissima figlia con un sorriso angelico.

La bellezza di entrambe le donne è evidente e assomigliano ancora di più a quella, che è evidenziata in un altro scatto che mostra la madre e la figlia con Ricky nel mezzo.

In una foto d’altri tempi, condivisa per un altro compleanno, ha svelato la nostalgia di quando era solo una bambina e i bellissimi occhi grigi e verdi che aveva, proprio come suo padre.

Indubbiamente, Ricky ha saputo trovare la felicità nella sua casa, legando il suo passato artistico, che non dimenticherà mai, e che resta vivo nei suoi ricordi, prima di una nuova possibilità di tornare sul palco. (E)

