“Sono la persona più ricercata in Italia, ma non è stato trovato nulla”

“Ero la persona più ricercata in Italia, ma non è stato trovato nulla.” Lo ha detto il primo ministro Georgia Melonia Al Tg5. “La mia vita è stata messa sotto lo scanner e non è stato trovato nulla. Ecco perché sono così preoccupato”, ha aggiunto.

“La sinistra ha fatto una legge dieci anni fa sulla gestione della Rai, e oggi dice che questa legge fa schifo: siamo ridicoli”, ha detto il presidente del Consiglio. “Roy sta ancora lavorando, quindi non sono preoccupata”, ha detto la Meloni, aggiungendo che la sinistra sarebbe interessata solo alle candidature.

“Non c’è nessun governo nella storia d’Italia che abbia stanziato le risorse che noi abbiamo destinato alla sanità”, ha insistito il primo ministro, aggiungendo che il governo si è impegnato ad aumentarle ancora di più. Maloney ha inoltre ribadito che l’amministrazione vuole tagliare le tasse, contrariamente a quanto sostenuto dai partiti di sinistra. “La sinistra continua a chiedere sollievo patriarcale, ma io non sono di sinistra, quindi facciamo quello che possiamo”, ha aggiunto.

“La legge di bilancio avrebbe più risorse per gli stipendi degli italiani se non spendessero 120 miliardi di euro per ristrutturare meno del 4 per cento delle case, soprattutto seconde case, con i superbonus”, ha concluso.

