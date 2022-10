Sono passati 13 anni dal primo scambio bitcoin-dollaro: guarda com’era

Aspetti principali: Il primo scambio di bitcoin per il dollaro è stato di 5.050 BTC per 5,02 USD.

Questa quantità di bitcoin equivale oggi a 96 milioni di dollari USA.

Sapevi che potresti acquistare mille Bitcoin (BTC) per $ 1 se potessi viaggiare esattamente 13 anni fa? Questo è esattamente il costo della criptovaluta il 12 ottobre 2009, quando ha avuto luogo il primo scambio di dollari conosciuto.

Questo scambio, che oggi compirà 13 anni, era 5050 BTC Per $ 5,02, che è quasi un regalo rispetto a quello che ti costerebbe oggi. Subito, Questa quantità di bitcoin è pari a 96 milioni di dollari USAper me cryptonews calcolatrice.

BTC 5.050, venduto per $ 5,02 il 12 ottobre 2009, vale oggi oltre $ 96 milioni. Linea: Calcolatrice CryptoNews.

Quello che ha venduto quei bitcoin è stato il programmatore finlandese Martti Malmi. Questo è ciò che si dichiarò anni dopo. condividere Tramite Twitter collegamento alla cronologia delle transazioni in un browser blockchain. L’acquirente di questo cambio di valuta storico è stato il New Liberty Standard Exchange.

“L’ho venduto a New Liberty Standard per lanciare il primo servizio di trading di bitcoin al mondo”, spiegato Malmì. Finora, non c’è stato alcuno scambio di criptovalute. Per questo motivo, ha voluto contribuire in questo modo all’ecosistema affinché crescesse l’adozione delle criptovalute.

Martti Malmi è stato il primo venditore noto a scambiare bitcoin con dollari. Linea: Twitter.

Il primo venditore di bitcoin è stato uno dei collaboratori di Satoshi Nakamoto

Il motivo per cui Malmi possiede bitcoin è Fu uno dei primi a scoprire questa tecnologia. È stato lanciato nel 2009. Come riportato da CriptoNoticias, opera In qualità di collaboratore di Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo che il creatore della criptovaluta si è dato per mantenere privata la sua identità.

Il collegamento di Malmi a Criptovaluta Tutto è iniziato quando ha scoperto la prima versione del software Bitcoin. Quindi contatta il creatore di Bitcoin per collaborare con lui all’aggiornamento della rete. Inoltre, è stato responsabile del sito web dell’ecosistema denominato bitcoin.org, creato da Satoshi Nakamoto nel 2018.

in precedenza Nove mesi dall’inizio Estrazione dalla criptovalutaMalmi ha venduto bitcoin al New Liberty Standard. In questo modo, un tale evento è diventato il primo scambio noto di BTC con denaro fiat. Anche se va notato che questa non è la prima transazione Bitcoin ad essere ricordata nell’ecosistema.

a gennaio Nel 2009 è stata effettuata la prima spedizione di criptovalutaCreato da Satoshi Nakamoto Hal Finneyuno dei suoi assistenti. E a maggio 2010 Viene eseguito il primo accordo commerciale Dai bitcoin per comprare un prodotto, una pizza più accurata, che ha iniziato la sua popolarità Giornata della pizza Bitcoin.