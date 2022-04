Selena Gomez Ha parlato prima degli “odiatori” che La criticano per l’aspetto del suo corpo. Dedicata star Disney e sostenitrice del movimento “body positive”. Messaggio forte sui loro social network Per tutte le persone che osano commentare la sua forma fisica.

Metà scherzoso, metà serioma soprattutto spontaneamente, che è ciò che la contraddistingue, la cantante ha giudicato tutti i commenti che ha ricevuto dalla sua ascesa alla fama.

Lungi dall’essere realistico e rappresentativo

da quando era giovane Soffriva di insicurezza nel suo corpoalimentata dalle critiche di persone che pensano di avere diritto a un’opinione in merito aspetto fisico da una persona. Tuttavia, in un video pubblicato da Selena Gomez su TikTok Story, compare la cantante Più sicuro che mai. Prototipi sul “corpo perfetto” Sono molto comuni nel mondo delle celebrità e ce ne sono molti che subiscono continue molestie da parte dei social network a giudicare i loro corpi. Ma cos’è un corpo normativo? Richiedono che essere magri sia sano, attraente e sano Questo impone una grande pressione su tutti i personaggi pubblici che vivono a loro immagine. Se il tuo corpo non rientra in questa legge di bellezza “perfetta”, la tua carriera è già in pericolo e tu Sotto pressione per integrarsi in qualcosa di lontano dalla realtà e dalla rappresentazione.

In TikTok Stories, Gomez parla e ammette di esserlo davvero Rinuncia a cercare di integrarti In The Perfect Body Law: “Ci stavo provando rimani magroma sono andato da Jack in the Box (un fast food in franchising) e ho ordinato quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante”, ha detto il cantante prima di concludere con un messaggio dedicato a tutte le persone che osano dare un’opinione sul corpo di qualcun altro.” Onestamente, Non mi interessa il mio peso Perché le persone Ne parlerà in qualsiasi modo: “Sei troppo giovane”, “Sei troppo grande”, “Non ti si addice”, “Blah blah blah”, cagna, Sono perfetto come sono. Qual è la morale della storia? ha detto la star della Disney. READ Valutazione Giovedì 30 settembre: "La Nipote Prescelta" è salita ai primi due posti

Mistero della rete

L’uso dei social network è di per sé un mistero. Da un lato, può essere utilizzato Invia messaggi positivi, sbarazzati dei canoni socialmente imposti, metti fine agli stereotipi, eccetera. Ma anche d’altra parte Contribuisci alla perpetuazione di tutto questo. Insomma, dipende da ogni persona che uso vuole di queste piattaforme, usarle per fare del bene o per fare del male?

