Sono riuscito ad estrarre circa 200 euro

È passato circa un mese da allora El Salvador dichiara Bitcoin legale, con il I dubbi dei salvadoregni In merito alla misura. Il presidente Neb Buckle non si è fermato qui, ma ha cercato di garantire la stabilità del paese utilizzando la valuta Ottieni più bitcoin o modi per estrarlo. Approfitta dell’attività vulcanica della zona, annunciare colui il quale Useranno la loro energia per estrarre BitcoinS. Ha detto e fatto.





come Il presidente si è annunciato su Twitter In questi giorni, stanno finalmente iniziando a estrarre bitcoin utilizzando l’energia geotermica. attualmente Hanno ottenuto 0.00483976 Bitcoin attraverso questa transazione, che equivale a circa 200 euro da cambiare. Ovviamente dice che stanno ancora “testando e convalidando” il sistema.

El Salvador, Vulcani e Bitcoin

Detto questo, devi contestualizzare le cose. Non c’è molto mistero dietro questo. L’idea di farne parte Elevato consumo di energia per il mining di bitcoin. Pertanto, si cercano alternative più rispettose dell’ambiente o più economiche. negli Stati Uniti, Come abbiamo visto di recente, Sono partner di centrali nucleari. Sono in El Salvador Sfruttando una risorsa che hanno sempre avuto: la geotermia.

Il paese produce da anni, quarto di elettricità con l’energia geotermica. Il Le strutture per ottenere questa elettricità sono già state installate da molto tempoQuello che il governo salvadoregno ha ora fatto è semplicemente installare un centro minerario di bitcoin accanto a queste strutture per rifornirlo di energia dall’attività vulcanica.

Neb Bokil si incontra così il tuo ordine La società energetica statale LaGeo offre “strutture minerarie bitcoin ultra-economiche, 100% rinnovabili, 100% rinnovabili ed emissioni vulcaniche”. Per la prima volta nel paese, anche se non lontano nel mondo. Comodi paesi nordici nordici o L’Islanda lo fa da anni.

Con i suoi pro e contro, il governo salvadoregno Riuscito a imporre Bitcoin come valuta nazionale. misuralo Non convince i cittadini A causa dell’ignoranza della criptovaluta e della sua volatilità. Al mercato delle criptovalute in generale Neanche lui era bravo con lui. Una misura che neanche gli economisti hanno visto di buon occhio Il Centro Monetario Internazionale che protegge Questo “solleva una serie di questioni macroeconomiche, finanziarie e legali che richiedono un’analisi molto attenta”.

via | CNBC