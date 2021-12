“Sono sicuro che Nadal giocherà agli Australian Open”

Dopo essere risultato positivo al virus Covid-19, la presenza di Rafael Nadal agli Australian Open è ancora sconosciuta. Anche se Manakuri continua senza rivelare una decisione (il torneo inizia il 17 gennaio) Per Craig Tilly, CEO di Tennis Australia, gli spagnoli saranno a bordo.

Il nuovo servizio di intrattenimento pubblico e streaming sportivo per adulti della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo preferenziale per il suo abbonamento annuale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

“Sono sicuro che Rafa sarà qui. I giocatori che risultano positivi ora impiegheranno un po’ di tempo prima che non siano più contagiosi e staranno bene. “Se hai intenzione di risultare positivo e vuoi giocare agli Australian Open, il tuo momento è ora”, ha detto il presidente ai media locali.

Rafael Nadal non è ancora noto per correre per gli Australian Open 2022. GT

Ha concluso dicendo com’è la preparazione per l’edizione 2022 della competizione, rispetto al 2021. “E’ vero che nel 2021 è stato difficile, ma è un po’ più facile rispetto a quest’anno. Ci sono tante condizioni e tu non non so come tutto questo possa incidere sul campionato e soprattutto sulle persone , ad esempio , Se i giocatori e la loro squadra condividono una stanza con qualcuno e il risultato di quella persona è positivo, allora tutti in quella stanza dovranno autoisolarsi per sette giorni”.