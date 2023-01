Sono state trovate differenze tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Viola

Pokemon scarlatto S pokemon viola Hanno alcune differenze di Storia principali, alcuni più importanti e altri secondari, come già accaduto nei precedenti giochi della saga.

Le principali differenze che si possono vedere nelle prime ore della storia sono Nome e colori dell’Accademiail Vestiti Degli studenti sono forse i dettagli più importanti, e La differenza tra i pokemon leggendari

nel nostro scarlatto corridon, un Pokemon leggendario che rappresenta chiaramente il passato. Mentre in Viola giocheremo con Mairidoneun Pokemon proveniente da qualcosa di simile al futuro.

Oltre a tutto ciò sopra citato, possiamo trovare anche alcuni piccoli e classici dettagli, come ad esempio differenze Pokèmon tra le edizioni. Ad esempio, in Scarlet otteniamo uno sprite che si evolve in quello di Charcadet Armarojmentre in Viola ne ottieni un altro che ti permette di evolverti cerimonia.

Infine, una delle differenze più evidenti che possiamo trovare è la battaglia finale. Ci incontreremo in Pokémon Scarlet eco Il paradosso dell’ultimo Pokémon. Mentre siamo al Purple stiamo avendo toro e un paradossale Pokémon del futuro.