Sono stati apprezzati i progressi nel partenariato strategico tra Vietnam e Indonesia

In un incontro tenutosi il giorno precedente, poco dopo l’arrivo di Subianto ad Hanoi per una visita di lavoro, le due parti hanno ribadito la loro determinazione ad aumentare il volume degli scambi bilaterali a 18 miliardi di dollari entro il 2028.

L’Indonesia è il terzo partner commerciale del Vietnam tra i paesi che compongono l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), e il commercio bilaterale negli ultimi 10 anni è aumentato quasi quattro volte.

Lam e Subianto hanno inoltre concordato di continuare a incoraggiare e creare condizioni favorevoli affinché le aziende dei due Paesi possano investire nei reciproci mercati, soprattutto in nuovi settori come l’economia digitale e verde, la trasformazione energetica e lo sviluppo di veicoli elettrici.

Allo stesso modo, hanno deciso di rafforzare la cooperazione in altri settori come la difesa e la sicurezza, la prevenzione e la lotta alla criminalità transnazionale e la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Gli interlocutori hanno inoltre chiesto di preservare la libertà di navigazione e di volo nel Mare Orientale e di promuovere negoziati obiettivi ed efficaci sul codice di condotta per le parti in quelle acque, in conformità con il diritto internazionale.

Durante il dialogo, come riportato qui dai media locali, Lam ha sottolineato il desiderio del Vietnam di rafforzare la cooperazione con l’Indonesia per garantire la sicurezza alimentare e ha chiesto al Paese di creare condizioni favorevoli affinché i prodotti agricoli e halal vietnamiti raggiungano i suoi mercati.

Ha anche chiesto al visitatore di prestare attenzione e di sostenere lo scambio di esperienze e la formazione degli ufficiali vietnamiti per unirsi alla forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

Da parte sua, Subianto ha espresso le sue condoglianze al suo ospite per le pesanti perdite umane e i danni materiali causati dal tifone Yagi, e ha sottolineato che l’Indonesia ha sempre apprezzato la tradizionale amicizia e cooperazione con il Vietnam, l’unico partner strategico dell’Indonesia nell’ASEAN.

Il presidente eletto indonesiano, la cui visita di lavoro si conclude oggi, ha anche espresso il desiderio di attuare misure più forti per approfondire le relazioni tra i due paesi.

L’Indonesia è stato il primo paese del sud-est asiatico a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, cosa che ha fatto il 30 dicembre 1955. Da allora, l’amicizia tra i due paesi si è sviluppata continuamente, incoraggiata da generazioni di leader e persone.

Nel 1959, il presidente Ho Chi Minh visitò l’Indonesia e, nello stesso anno, l’allora presidente indonesiano Sukarno si recò ad Hanoi. Queste due visite divennero eventi importanti nella storia dei due popoli e gettarono solide basi per rafforzare l’amicizia tra Vietnam e Indonesia.

Più di dieci anni fa, nel giugno 2013, le due parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla creazione del loro partenariato strategico, segnando un’importante pietra miliare nella storia delle relazioni diplomatiche, che ormai si avvicinano ai 70 anni di esistenza.

OMR/mpm