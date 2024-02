Sono stati in grado di installare Windows 10 in soli 104 secondi

Ricordi quanto tempo è impiegato l'ultima volta che hai installato Windows? Lo sviluppatore NTDev è riuscito a installare Windows 10 in soli 104 secondi. È difficile, sì, ma non è stupido: ho installato e funzionante una copia funzionante di Windows 10 in poco più di un minuto e mezzo.

NTDev è uno sviluppatore anonimo, un esperto di Windows, diventato famoso negli ultimi mesi con Tiny11, una versione ridotta di Windows 11 che rimuove bloatware, app e funzionalità di Windows che nessuno utilizza, in modo che Windows 11 occupi un po' di più spazio. 3 GB di spazio su disco.

Inoltre, fallo funzionare su computer meno recenti che non dispongono del chip di sicurezza TPM 2.0.

Installa Windows 10 in 104 secondi

L'installazione della versione standard di Windows 10 su un PC moderno richiede dai 20 ai 30 minuti. Se hai un computer con memoria lenta e un vecchio disco rigido, potrebbe essere necessaria più di un'ora.

Tiny11 è diventato popolare, ma anche NTDev è stato creato tre anni fa Una versione ridotta di Windows 10 Contatta Tiny10Che è quello che ha usato per battere il record di velocità di installazione. Puoi scaricarlo da qui.

In questo video puoi vedere Completa l'installazione di Windows 10 in soli 104 secondi:

Come il suo predecessore, Tiny10 è una versione di installazione di Windows 10 che rimuove app e funzionalità Windows opzionali, come browser preinstallati, editor di foto e altro.

Per fare questo velocità di corsa, NTDev viene installato utilizzando gli SSD e le memory stick più veloci che puoi trovare.

Sebbene Tiny10 sia una versione di Windows 10 Molto curato, funziona perfettamente: puoi usarlo e installarci app.

Ora il suo obiettivo è migliorare ulteriormente l'installazione, per portarla sotto i 100 secondi. Non è facile, ma puoi farcela. E sfida altri sviluppatori a iscriversi velocità di corsa Installa Windows 10.

Installare Windows 10 in appena un minuto e mezzo sembra un'utopia, ma come possiamo vedere è realizzabile. Dov'è il limite?